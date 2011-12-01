Россия ратифицировала Договор о Евразийской экономической комиссии

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 года.

Законом предусматривается ратификация Договора о Евразийской экономической комиссии, подписанного в Москве 18 ноября 2011 года президентами РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Договором предусматривается создание Евразийской экономической комиссии как единого постоянно действующего регулирующего наднационального органа Таможенного союза и Единого экономического пространства, и определяются общие принципы её функционирования.

Основной задачей Комиссии является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений в сфере интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В целях реализации полномочий, переданных Комиссии в соответствии с международными договорами, заключёнными в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, Договором предусматривается создание Совета Комиссии и Коллегии Комиссии, определяются порядок их формирования и принятия решений, функции и полномочия, а также порядок формирования и деятельности департаментов Комиссии, осуществляющих обеспечение её деятельности.