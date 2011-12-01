Иващенко сегодня не доставили в суд в связи с ухудшением состояния здоровья - милиция

Бывший временно исполняющий обязанности министр обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО сегодня не был доставлен на судебное заседании в связи с ухудшением состояния здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в киевском главке милиции, отметив, что по получении от В.ИВАЩЕНКО соответствующей жалобы его осмотрел врач медицинской части следственного изолятора.

Врач подтвердил, что В.ИВАЩЕНКО действительно плохо и выписал соответствующий документ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до 9 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении В.ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний. О причинах возникновения такой ситуации не сообщалось.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод ".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.