Азаров: протесты в Украине хорошо организованы и не носят массовый характер

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что акции протеста в Украине хорошо организованы силами, которые хотят расшатать ситуацию в стране, и не носят массовый характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после посещения Дарницкой школы-интерната.

«Давайте скажем прямо – волна (протестов – УНИАН) не массовая, абсолютно не массовая. Она хорошо организована эта волна», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день правительство пошло на беспрецедентные меры по повышению пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. «Мы пошли на беспрецедентные шаги. В 2-3 раза повышается с 1 января пенсия реальным ликвидаторам на Чернобыльской АЭС», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что участники акций добиваются огромных компенсаций. «Спросите у тех людей, которые пришли (на акции протеста – УНИАН) добиваться. Чего они добиваются? Выплаты им компенсаций по 600, 700, 300 тысяч? Я у этих инвалидов должен забрать эти деньги, или у кого», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер считает, что участники акции протеста не имеют морального права требовать таких крупных компенсаций, поскольку доходы других граждан значительно ниже. «Я спросил у учительницы, которая работает здесь с детьми, какая у нее средняя зарплата. Ну, чуть больше 2 тысяч. Какая средняя пенсия в стране? 1200. Так какое моральное право есть требовать себе пенсии по 12-16 тысяч, тем более что мы ограничили новым пенсионным законом, что все назначаемые пенсии с 1 октября не могут быть выше 8 тысяч», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что решение о повышении пенсий чернобыльцам было принято в интересах большинства из них и при согласовании с чернобыльскими организациями. При этом премьер сказал, что на данный момент выявляется большое число «липовых» ликвидаторов ЧАЭС, которые незаконно получили соответствующие документы. «Все, кто причастны к этим махинациям, получат по заслугам», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в нынешней ситуации никому не удастся взорвать экономическую и социальную ситуацию в стране. «Стабилизировалась ситуация, давайте снова ее взорвем. Не получится. Ни у кого не получится взорвать ситуацию, как бы не хотелось. Какие бы там пробеги, парканы, так называемые протесты. Достаточно у государства возможностей, сил и средств со всем этим справиться», - сказал Н.АЗАРОВ.