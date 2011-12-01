Европарламент рекомендует признать стремление Украины стать членом ЕС

Брюссель. Европейский парламент рекомендует Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство депутатов. Голосование проводилось поднятием рук.

“Признать стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения Европейского Союза (статья 49 Соглашения предусматривает право какой-либо страны Европейского континента претендовать на членство в ЕС – УНИАН), при условия, что все критерии, включая уважение принципов демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права, будут выполнены”, - отмечено в первом пункте доклада.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что факт предоставления Украине европейской перспективы имел бы большое значение и был бы в интересах как Украины, так и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью Соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованиям ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.