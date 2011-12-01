Главное на 1 декабря (день)

Финансы

В Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции - Transparency International

В Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции.

Как передает РИА «Новости», об этом идет речь в обнародованном в четверг докладе базирующейся в Берлине международной неправительственной организации Transparency International (TI).

Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 балла. В прошлом году Украина была на 134-м месте.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет).

Как ранее сообщила генеральный директор отделения TI в России Елена ПАНФИЛОВА, страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции.

В тройку наименее коррумпированных стран, согласно рейтингу TI, в 2011 году вошли Новая Зеландия (индекс - 9,5 балла), Дания (9,4 балла) и Финляндия (9,4 балла). Самыми коррумпированными странами стали Сомали (1,0 балла) и Северная Корея (1,0 балла), которая была включена в рейтинг впервые.

Россия по уровню восприятия коррупции оказалась на 143 месте с индексом 2,4 балла. "Соседями" РФ по списку стали Азербайджан, Беларусь, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда.

Что касается стран СНГ, то чуть лучше, чем в России, Азербайджане и Беларуси, дела обстоят в Молдове (2,9 балла), Казахстане (2,7 балла) и Армении (2,6 балла).

На одну позицию в списке TI от России отстают Украина и Таджикистан (по 2,3 балла). Киргизия занимает 164 строчку рейтинга с 2,1 балла, а Туркмении и Узбекистану пришлось поделить 177 строчку рейтинга, набрав по 1,6 балла.

Две трети списка занимают страны, индекс которых составляет менее 5.

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НБУ оценивает рост ВВП в октябре на уровне 7%, в январе-октябре — 5%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в октябре 2011 года на уровне 7%, в январе-октябре — чуть более 5%.

Об этом говорится в Анализе экономического состояния Украины за октябрь, обнародованном на сайте регулятора.

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО), для расчета которого используются данные по динамике видов экономической деятельности составляющих более 40% ВВП, в октябре 2011 года был на уровне 11,4% в годовом выражении против 10,5% в сентябре 2011 года.

В НБУ отмечают, что в последние три месяца наблюдается четкая тенденция к росту взноса сельского хозяйства в экономический рост при уменьшении доли промышленного производства.

В текущем году ожидается наивысший урожай зерновых культур за всю историю независимости Украины — по состоянию на 11 ноября уже было собрано 53,7 миллиона тонн зерновых культур. Рост урожайности других продуктов растениеводства за 10 месяцев также имел значительные темпы, что, в свою очередь, стало причиной роста объемов производства пищевой промышленности.

Однако регулятор отмечает снижение темпов посева озимых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Основная причина — значительное подорожание минеральных удобрений, в результате чего расходы на осеннюю посевную увеличились на 20-30%.

«Второй месяц подряд под влиянием ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры происходит замедление роста промышленного производства и снижение его вклада в прирост как ИПБО, так и ВВП. В октябре рост промышленного производства составил 4,7% в годовом выражении (6,4% в сентябре), за 10 месяцев — 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наибольшее замедление роста произошло в экспортоориентированных отраслях — металлургии, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности.

Рост объема строительства оставался на довольно высоком уровне (12,8% в октябре и 11,7% за 10 месяцев).

В октябре было зафиксировано дальнейшее сокращение объемов розничного товарооборота до 12,7% по сравнению с 15,2% в сентябре. В НБУ считают, что основной причиной такой динамики стал статистический эффект базы сравнения прошлого года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что рост ВВП в Украине за 10 месяцев т.г. составил 5,3%, за октябрь – 7,2%.

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Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «ВТБ» на 2 млрд. долл.

Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«30 ноября 2011 Министерство финансов продлило Соглашение от 3 июня 2010 года о предоставлении кредита в размере 2 млрд. долл., которое было заключено между Украиной, действующей через Кабинет министров Украины, в лице министра финансов Украины, и банком «VTB Capital" на следующие шесть месяцев», - говорится в сообщении.

По информации министерства, соглашение было пролонгировано на прежних условиях.

Как сообщал УНИАН, Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ноябре т.г. заявил, что начинается процесс переоформления кредита «ВТБ» в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства. Он также опроверг информацию о планах Украины увеличить размер кредита.

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КГГА прогнозирует недовыполнение бюджета столицы на 1,5 млрд. грн.

Киевская городская государственная администрация прогнозирует недовыполнение нынешнего бюджета столицы на 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК.

По его словам, недовыполнение бюджета связано с неудовлетворительным выполнением программы приватизации имущества столицы, которая на сегодняшний день реализована лишь на 4%.

Кроме того, бюджет города будет недовыполнен, потому что поступило недостаточно средств от платы за землю.

Как отметил В.РЕПИК, в новом Налоговом кодексе минимальная ставка аренды земли должна быть не ниже 3% оценочной стоимости участка. Однако в столице более 2 тысяч долговременных договоров заключено с арендной ставкой 1%.

Справка УНИАН. Бюджет столицы 2011 г. утвержден в объеме около 16,4 млрд. грн.

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ТЭК

РФ предоставит Украине скидку на газ лишь после передачи ее ГТС «Газпрому» – российский эксперт

Москва. Россия может предоставить Украине скидку на газ лишь после передачи «Газпрому» контроля над ее газотранспортной системой.

Такое мнение УНИАН высказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ, комментируя вчерашние переговоры главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Единственный вариант, который устроил бы Россию в этом вопросе - применение «белорусского сценария». Беларусь в четвертом квартале платит 307 долл. за тыс. куб., в следующем же начнет платить 165. Скидка в 150 долл. довольно серьезная, и она устроила бы Украину», - сказал К.СИМОНОВ.

По его словам, Украина требует скидку, потому что у нее сложности с оплатой по действующему контракту. «Это абсурд. Вы же не приходите в магазин, чтобы попросить продать апельсины бесплатно, если у вас с собой нет денег», - сказал он.

Он подчеркнул, что для снижения цены Украина должна передать «Газпрому» контроль над газопроводом на ее территории. «Беларусь вначале передала 50% акций своей ГТС, вопрос о второй половине решили позже», - напомнил К.СИМОНОВ.

Эксперт отметил, что белорусская компания, обеспечивающая транзит и газоснабжение страны, - «Белтрансгаз», перейдя под контроль «Газпрома», сменила название на «Газпромтрансгаз».

«Это подчеркивает ее дочерний статус. При этом Беларусь как государство не исчезла. Дело в том, что на Украине часто говорят о том, что ее судьба находится в газовой трубе, и если ее потерять, потеряется и сама страна. Этот миф раздувается рядом украинских политиков», - отметил К.СИМОНОВ.

Он считает, что именно из-за этого стороны могут не договорится, и переговоры продолжатся в следующем году.

В тоже время, К.СИМОНОВ подчеркнул, что проблема в том, что газ с каждым кварталом дорожает, и в следующем квартале, по прогнозам, цена газа для Украины будет около 450-460 долл. за тыс. куб. м.

«Такой цены Украина не выдержит. В отличие от Беларуси, у украинцев с россиянами контракты до 2019 года. Можно еще 7 лет подождать до его завершения. У «Газпрома» нет дедлайнов на этих переговорах», - отметил К.СИМОНОВ.

Как сообщал УНИАН, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

Как отметил сегодня А.МИЛЛЕР, «на переговорах достигнут существенный прогресс. Думаю, можно ожидать, что мы оформим договоренности о развитии сотрудничества в газовой сфере до конца года».

30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

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Миллер ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года

Москва. Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи А.МИЛЛЕРА в Москве с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«На встрече рассматривались вопросы текущего и перспективного сотрудничества в газовой сфере. Стороны отметили, что диалог по выработке новых условий российско-украинского взаимодействия идет конструктивно», - говорится в сообщении.

Как отметил А.МИЛЛЕР, «на переговорах достигнут существенный прогресс. Думаю, можно ожидать, что мы оформим договоренности о развитии сотрудничества в газовой сфере до конца года».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины по итогам данной встречи сообщила, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

По информации ведомства, участие в переговорах принимал также председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«На переговорах рассматривались вопросы сотрудничества Украины и России в энергетической сфере в рамках договоренностей президентов двух стран. Переговоры прошли в конструктивной обстановке. Стороны отметили, что сейчас переговорный процесс находится на завершающей стадии», - говорится в сообщении.

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Соцполитика

В Украине с сегодняшнего дня повышаются соцстандарты

Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, с сегодняшнего дня, 1 декабря, повышаются социальные стандарты.

Документом предусматривается, что с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышается на 19 грн. и устанавливается в размере 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие размеры прожиточного минимума на 1 декабря 2011 года: для детей до 6 лет - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет - 1042 грн.; для трудоспособных граждан - 1004 грн.; для утративших трудоспособность - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы с 1 декабря повышен на 19 грн. - до 1004 грн.; в почасовом размере — на 12 коп. - до 6,04 грн.

Напомним, с сегодняшнего дня также повышается размер минимальной пенсии до 800 грн.

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С сегодняшнего дня повышается уровень минимальной пенсии на 16 грн. - до 800 грн.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с сегодняшнего дня повышается минимальный размер пенсии на 16 грн. - до 800 грн.

В связи с этим Пенсионный фонд произведет перерасчет пенсий остальным категориям пенсионеров.

Так, размер повышения инвалидам войны I группы увеличится с 392 грн. до 400 грн., II группы - с 313,6 грн. до 320 грн., III группы - с 235,2 грн. до 240 грн., участникам боевых действий - с 196 до 200 грн.

Также, исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, производится перерасчет надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов". Ее размер с 1 декабря 2011 года составит 95,3 грн.

При этом, согласно пенсионной реформе, в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, размер минимальной пенсии по возрасту не повышается, если пенсионеры осуществляют деятельность, связанную с получением дохода. Таким пенсионерам пенсия пересчитывается после увольнения или прекращения такой деятельности.

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На 19 чернобыльцев, которые голодают в Киеве, составлены админпротоколы

На 19 чернобыльцев, которые голодают в Киеве у Дома правительства, милиция составила административные протоколы за нарушение правил проведения массовых собраний и собраний граждан.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вчера вечером государственный исполнитель зачитал указанным лицам решение суда о запрещении проведения массовых акций в Киеве, однако они отказались прекратить свою акцию.

Никого из чернобыльцев не задерживали, с них взяты расписки об обязательстве появиться в суде, который будет рассматривать составленные на них протоколы за административное нарушение.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решение судов о выплате им задолженности по пенсиям. Чернобыльцы подчеркивают, что решили начать голодовку в связи с тем, что вчерашняя акция протеста возле Кабмина не привела к выполнению их требований, поскольку диалога с правительством они не имели.

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Международные отношения

Европарламент рекомендует признать стремление Украины стать членом ЕС

Брюссель. Европейский парламент рекомендует Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство депутатов. Голосование проводилось поднятием рук.

“Признать стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения Европейского Союза (статья 49 Соглашения предусматривает право какой-либо страны Европейского континента претендовать на членство в ЕС – УНИАН), при условия, что все критерии, включая уважение принципов демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права, будут выполнены”, - отмечено в первом пункте доклада.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что факт предоставления Украине европейской перспективы имел бы большое значение и был бы в интересах как Украины, так и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью Соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованиям ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.

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Европарламент за парафирование соглашения с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем

Брюссель. Европейский парламент выступает за парафирование соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов, находившихся в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Сделать необходимый прогресс с целью достижения скорого парафирования соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, желательно до конца 2011 года по возможности”, - отмечается в документе.

Вместе с тем депутаты отметили, что парафирование должно проходить на фоне обязательств Украины реализовать необходимые реформы и усилить демократические ценности, защиту прав человека и соблюдение верховенства права.

Кроме того, депутаты призвали Совет ЕС, Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий стремиться к подписанию соглашения с Украиной в первой половине 2012 года и к подготовке необходимых для ее ратификации документов до конца 2012 года.

“При условии, если призыв уважать верховенство права и другие требования, установленные в резолюции от 27 октября 2011 года, будут услышаны”, - отметил Европарламент.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.

27 октября Европарламент одобрил резолюцию, в которой выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, уважением к верховенству права и прав человека, а также ситуацией с соблюдением других демократических ценностей, в том числе свободы слова и собраний.

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Украина и Израиль договорились продолжить интенсивные консультации по созданию ЗСТ

Иерусалим. Украина и Израиль договорились продолжить интенсивные консультации по созданию зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, которое было одобрено по результатам их переговоров в Иерусалиме.

Главы государств констатировали, что за 20 лет дипломатических отношений между обоими государствами был налажен активный и регулярный диалог по актуальным двусторонним и международным вопросам, установлены взаимовыгодные торгово-экономические связи, активно развивалось сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.

Президенты высоко оценили введение безвизового режима между Украиной и Израилем в 2011 году как шаг, призванный стимулировать весь спектр официальных, деловых и межличностных двусторонних контактов.

Главы государств договорились совместными усилиями преумножать все достижения в двусторонних отношениях, которые были достигнуты за годы активного сотрудничества между Украиной и Израилем.

Президенты заявили, что следующим важным шагом на пути углубления украинско-израильских отношений должно стать внедрение режима свободной торговли между двумя странами, и в этой связи договорились интенсивно продолжить экспертные консультации с целью выхода в ближайшее время на уровень переговоров и подготовку соответствующего проекта соглашения в соответствии с правилами Всемирной торговой торговли.

Главы государств положительно оценили подписание в ходе визита Плана сотрудничества в отрасли здравоохранения и медицинских наук между министерствами здравоохранения двух стран на 2012-2015 годы, Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Национальной автодорожной компанией Израиля, Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управления национальными проектами Украины и Центром содействия инвестициям Израиля.

Также была положительно отмечена работа совместной межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Президенты договорились, что на следующем заседании эта комиссия рассмотрит вопрос об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, медицины, сельского хозяйства, энергоэффективности и энергосбережения, телекоммуникаций и связи.

Президенты подчеркнуть важность ускорения заключения соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о социальном обеспечении и договорились завершить экспертные консультации по указанной тематике в ближайшее время.

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Завтра в Украине сохранится прохладная погода

Завтра в Украине сохранится прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 декабря будет переменная облачность. Без осадков, только ночью и утром в восточной части, в Крыму и Приазовье небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье в южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 1-6° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье до 10°, в восточных областях около 0°; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла к 3° морозу, днем 2-7° тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

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