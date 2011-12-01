Европарламент за парафирование соглашения с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем

Брюссель. Европейский парламент выступает за парафирование соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов, находившихся в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Сделать необходимый прогресс с целью достижения скорого парафирования соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, желательно до конца 2011 года по возможности”, - отмечается в документе.

Вместе с тем депутаты отметили, что парафирование должно проходить на фоне обязательств Украины реализовать необходимые реформы и усилить демократические ценности, защиту прав человека и соблюдение верховенства права.

Кроме того, депутаты призвали Совет ЕС, Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий стремиться к подписанию соглашения с Украиной в первой половине 2012 года и к подготовке необходимых для ее ратификации документов до конца 2012 года.

“При условии, если призыв уважать верховенство права и другие требования, установленные в резолюции от 27 октября 2011 года, будут услышаны”, - отметил Европарламент.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.

27 октября Европарламент одобрил резолюцию, в которой выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, уважением к верховенству права и прав человека, а также ситуацией с соблюдением других демократических ценностей, в том числе свободы слова и собраний.