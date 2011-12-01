Европарламент хочет иметь механизмы приостановки действия соглашения с Украиной

Брюссель. Европарламент хочет иметь механизмы приостановки действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушений Киевом демократических принципов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешней действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство делегатов, присутствовавших в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Разработать четкие меры пресечения и возможный механизм временной приостановки всего Соглашения об ассоциации в случае, если основные и фундаментальные принципы его игнорируются или преднамеренно нарушаются”, - говорится в документе.

При этом Европарламент призвал Президента Украины и правительство привести “политическую, юридическую и административную ситуацию в стране в соответствие с тем, о чем было договорено в рамках Повестки дня ассоциации”.

Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

В докладе отмечается необходимость усиления существующего сотрудничества между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека и фундаментальных свобод, рекомендуется оказать помощь Украине в реформировании судебной системы в соответствии со стандартами ЕС, чтобы предупредить выборочное использование правосудия и гарантировать независимые, честные и прозрачные судебные процессы, а также сделать невозможным использование судебных процессов для достижения политических целей.

В связи с этим Европарламент рекомендует создать специальный механизм при участии экспертов Украины, ЕС и Венецианской комиссии, а также начать программы тренингов и обменов в сфере юстиции и внутренних дел с целью реализации в Украине лучшего европейского опыта.

В докладе также отмечается важность реализации в Украине решений Европейского суда по правам человека и привлекается внимание Киева к значительному количеству исков, поданных в отношении Украины к этому суду.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, – с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем, в связи с последними событиями в Украине, в том числе приговором бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы, уголовным преследованием других бывших чиновников, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на процессы парафирования и подписания соглашения.