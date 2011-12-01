Европарламент предлагает помощь Украине в реализации Соглашения об ассоциации

Брюссель. Европейский парламент выступает за предоставление помощи Украине по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство депутатов, присутствовавших в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Обеспечить Украину достаточной финансовой, технической и юридической помощью, как во время подготовительного периода, так и во время реализации соглашения”, - написано в документе.

При этом депутаты высказались за создание группы экспертов высокого уровня для предоставления помощи Украине в приведении своего законодательства к стандартам ЕС и для лучшего использования Программы всестороннего развития институтов.

В то же время, по мнению Европарламента, предпосылкой для предоставления помощи должны стать доклады независимых украинских и европейских экспертов относительно оценки реформ, направленных на усиление административной способности Украины.

Депутаты также высказались за создание взаимной программы обменов чиновников и представителей судебной власти с целью упрощения реализации Соглашения об ассоциации и, в частности, соглашений о зоне свободной торговли, за помощь украинской власти в информировании украинцев о преимуществах Соглашения об ассоциации, а также – за открытие в Украине информационного офиса ЕС, который бы, с одной стороны, способствовал повышению осведомленности о функционировании ЕС и его институтов, а с другого – облегчал бы участие в программах ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.