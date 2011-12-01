Анонс на 2 декабря

* Состоится торжественная церемония открытия мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. В церемонии примут участие: первый зам.министра социальной политики Украины Василий Надрага и председатель Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины Владимир Маслаков. После осмотра выставки состоится подход к прессе В.Надраги и В.Маслакова.

* Состоится Первая Всеукраинская конференция регистраторов и администраторов доменных имен UAdom, посвященная 10-летию рынка регистраторов в Украине и 19-летию домена .UA. Организатор - компания "Хостмастер", администратор домена .UA.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Переучет власти» - что дальше?», посвященная итогам акции «Переучет власти», которая проходила 1 декабря по всей Украине. Участники: Андрей Панаетов, сопредседатель ВОО «Гражданское движение «Вперед!»; Сергей Овчинников, координатор Ривненской ячейки ВОО «Гражданское движение «Вперед!» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 50 356 30 81. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Налог для богатых: точка или только запятая на пути к справедливой налоговой системе?». Организатор - Федерация профсоюзов Украины. Вопросы: Обеспечивается ли в полной мере принцип социальной справедливости в налогообложении, предусмотренный Налоговым кодексом Украины? 15% налог на зарплату учителя и 5% на дивиденды олигарха - социально справедливо? Приведет ли к гармонизации в налогообложении граждан и предприятий сближение размеров ставок налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц без сближения порядка расчета этих налогов?

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рейдерская система против «непокорных» инвалидов. Позиция авторитетного правозащитника.” Речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг рейдерского захвата помещения Киевского центра реабилитации инвалидов. Многолетняя история масштабного мошенничества получает свое продолжение накануне Международного дня защиты прав инвалидов. Кто поддерживает рейдеров, против которых бессильно руководство МВД Украины, Генпрокуратура Украины, депутатские запросы 47 депутатов из разных фракций и открытое производство Уполномоченного по правам человека? Кто ответит за выброшенных на улицу сорок три тысячи инвалидов Киева? Будет обнародована официальная переписка с вышеуказанными органами и должностными лицами, официальные документы и материалы. Участники: Валерий Скрипский, председатель Киевского центра реабилитации инвалидов, Эдуард Багиров, правозащитник (ул. Крещатик , 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция УЕФА ЕВРО 2012 - НСК «Олимпийский» о состоянии подготовки и ожиданиях УЕФА и футбольных ассоциаций Украины и Польши от УЕФА ЕВРО 2012. Участники: президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, президент Футбольного союза Польши Гжегож Лято, ген.секретарь УЕФА Джанни Инфантино и операционный директор УЕФА Ивентс Мартин Каллен.

* Круглый стол на тему: «Состояние и перспективы сотрудничества Украины и России». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Будет представлен аналитический доклад по данной теме. К участию приглашены должностные лица органов государственной власти, эксперты и представители научных учреждений и неправительственных организаций.

* Круглый стол на тему: «Перспективы и проблемы инфраструктуры книготорговли Киева». Организаторы - Постоянная комиссия Киеврады по вопросам культуры и туризма и ОО «За профессиональную журналистику». Участники: Александр Бригинец, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма; Александр Афонин, президент Всеукраинской ассоциации издателей и книгораспространителей; Егор Соболев, редактор «Київ.Свідомо», координатор бюро журналистских расследований «Свідомо» Юрий Щербак, председатель Опекунского совета «Сяйво книгарня»; Екатерина Сидоренко, директор сети книготорговли «Книгарня Є»; Игорь Степурин, директор дистрибьюторской компании «Саммит книга»; Ольга Иванова, маркетинг директор сети книжных супермаркетов «Читай город» и другие.

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