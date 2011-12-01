Туск обсудил с Меркель перспективы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК сегодня обсудил с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ перспективы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое украинская власть надеется парафировать на совместном саммите 19 декабря в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.ТУСК сказал сегодня на пресс-конференции.

Он назвал "тему Украины" одной из двух важнейших, которые он обсуждал с А.МЕРКЕЛЬ в ходе телефонного разговора сегодня утром.

Премьер отметил также, что ситуацию в Украине будет обсуждать сегодня вечером в Варшаве с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, сообщает пресс-служба польского правительства.