Главное на 1 декабря (вечер)

Украина - Евросоюз

Европейский парламент выступает за парафирование соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов, находившихся в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Сделать необходимый прогресс с целью достижения скорого парафирования соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, желательно до конца 2011 года по возможности”, - отмечается в документе.

Вместе с тем депутаты отметили, что парафирование должно проходить на фоне обязательств Украины реализовать необходимые реформы и усилить демократические ценности, защиту прав человека и соблюдение верховенства права.

Кроме того, депутаты призвали Совет ЕС, Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий стремиться к подписанию соглашения с Украиной в первой половине 2012 года и к подготовке необходимых для ее ратификации документов до конца 2012 года.

“При условии, если призыв уважать верховенство права и другие требования, установленные в резолюции от 27 октября 2011 года, будут услышаны”, - отметил Европарламент.

Европарламент выступает за активную работу по установлению безвизового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе по рекомендациям Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешней действий относительно переговоров по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов.

“Активнее работать над установлением безвизового режима между Украиной и ЕС, чем поддерживать долговременную перспективу, при условии, если Украина выполнит необходимые технические критерии, определенные в Плане действий по либерализации визового режима; установить промежуточную цель отмены существующих визовых сборов и принять надлежащие меры во время европейского футбольного чемпионата с целью использования этого случая, как пробного периода для безвизового режима”, - сказано в документе.

Депутаты высказались за усиление потенциала Украины как ключевого партнера в управлении миграционными потоками и границами, разработку дальнейших общих действий по борьбе с организованной преступностью, интенсификации сотрудничества в сфере интегрированного управления границами с использованием самых высоких стандартов ЕС для более эффективной борьбы с трансграничной преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконной торговлей.

Европарламент хочет усилить сотрудничество с Украиной в энергетической отрасли и выступает за предоставление Киеву помощи в переговорах с Москвой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антони ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов.

“Усилить, как часть соглашения, сотрудничество между Украиной и ЕС в области энергетики; стремиться к заключению последующих соглашений между ЕС и Украиной, нацеленных на обеспечение безопасности поставок энергоносителей, включая надежную и диверсифицированную транзитную систему для нефти и газа, а также механизм общего ответа на события, связанные с проблемами или сбоями в поставках нефти или газа из Российской Федерации”, - говорится в документе.

Европарламент высказался за предоставление необходимой технической помощи Украине в энергетическом секторе с целью улучшения работы электросетей и энергоэффективности предприятий Украины.

При этом депутаты рекомендовали оказать помощь украинской власти в переговорах об условиях поставок газа из России с целью обеспечения соответствия газовой торговли Украины с Россией торговым стандартам и ценам ЕС.

В документе принимается к сведению, что, хотя либерализация рынка услуг и инвестиций на энергетическом рынке даст преимущества ЕС, в то же время обязательства относительно отдельных энергетических услуг могут представлять определенный риск, “поскольку сильные энергетические игроки, которые контролируют украинские компании, могут использовать торговое соглашение для доминирования в транспортных сетях в ЕС”.

Депутаты также призвали произвести двусторонние механизмы раннего предупреждения и предупреждения сбоев в поставках энергетических ресурсов.

Европарламент хочет иметь механизмы приостановки действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушений Киевом демократических принципов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешней действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство делегатов, присутствовавших в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Разработать четкие меры пресечения и возможный механизм временной приостановки всего Соглашения об ассоциации в случае, если основные и фундаментальные принципы его игнорируются или преднамеренно нарушаются”, - говорится в документе.

При этом Европарламент призвал Президента Украины и правительство привести “политическую, юридическую и административную ситуацию в стране в соответствие с тем, о чем было договорено в рамках Повестки дня ассоциации”.

Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

В докладе отмечается необходимость усиления существующего сотрудничества между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека и фундаментальных свобод, рекомендуется оказать помощь Украине в реформировании судебной системы в соответствии со стандартами ЕС, чтобы предупредить выборочное использование правосудия и гарантировать независимые, честные и прозрачные судебные процессы, а также сделать невозможным использование судебных процессов для достижения политических целей.

В связи с этим Европарламент рекомендует создать специальный механизм при участии экспертов Украины, ЕС и Венецианской комиссии, а также начать программы тренингов и обменов в сфере юстиции и внутренних дел с целью реализации в Украине лучшего европейского опыта.

В докладе также отмечается важность реализации в Украине решений Европейского суда по правам человека и привлекается внимание Киева к значительному количеству исков, поданных в отношении Украины к этому суду.

Европейский парламент выступает за предоставление помощи Украине по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовали большинство депутатов, присутствовавших в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Обеспечить Украину достаточной финансовой, технической и юридической помощью, как во время подготовительного периода, так и во время реализации соглашения”, - написано в документе.

При этом депутаты высказались за создание группы экспертов высокого уровня для предоставления помощи Украине в приведении своего законодательства к стандартам ЕС и для лучшего использования Программы всестороннего развития институтов.

В то же время, по мнению Европарламента, предпосылкой для предоставления помощи должны стать доклады независимых украинских и европейских экспертов относительно оценки реформ, направленных на усиление административной способности Украины.

Депутаты также высказались за создание взаимной программы обменов чиновников и представителей судебной власти с целью упрощения реализации Соглашения об ассоциации и, в частности, соглашений о зоне свободной торговли, за помощь украинской власти в информировании украинцев о преимуществах Соглашения об ассоциации, а также – за открытие в Украине информационного офиса ЕС, который бы, с одной стороны, способствовал повышению осведомленности о функционировании ЕС и его институтов, а с другого – облегчал бы участие в программах ЕС.

Строительство и ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Закон №3692-VІ «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства считает недопустимым сегодня любое увеличение квартплат и уверен, что налогообложение квартир, балконов, лоджий должно отвечать принципу социальной справедливости.

Вместе с тем Закон, который поступил на подпись, закрепляет подходы, по которым более богатые слои населения оказываются в привилегированном положении. Несмотря на то, что общая площадь недвижимости, которая находится во владении таких граждан, может быть в разы больше, чем та, которой владеют малоимущие граждане, площадь, по которой уплачивается налог, может почти не отличаться.

Президент Украины требует от правительства внести предложения по осуществлению справедливого подхода при исчислении квартплат, исходя из площадей квартир, балконов и лоджий.

Президент предлагает Верховной Раде отклонить указанный Закон.

В предложениях главы государства к закону напоминается, что законом устанавливаются, в частности, понятие «жилая площадь», «общая площадь», порядок определения их размера, а также запрещение предоставления в жилых домах помещений для нужд промышленного характера.

При этом предлагается определить, что к жилой площади объекта жилищной недвижимости не относится площадь помещений, предназначенных для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд граждан (ванна, гардеробная, душевая, помещение для стирки, кухня, кладовая, прихожая, внутриквартирный холл, коридор, встроенный шкаф и др.).

Однако в период рассмотрения Верховной Радой Украины Закона в правительстве государства завершена подготовка законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на богатство, который с 11 ноября 2011 года проходит процедуру общественного обсуждения. Указанным законопроектом предлагается установить, что база налогообложения налогом на богатство определяется для объектов жилищной недвижимости по общей площади в квадратных метрах.

Предлагаемая указанным законопроектом модель определения базы налогообложения является, по мнению Президента, социально справедливой, в отличие от действующей редакции Налогового кодекса Украины, которым установлено, что базой налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, является жилая площадь объекта жилищной недвижимости (подпункт 265.3.1 пункта 265.3 статьи 265).

Как усматривается, применение ставок налога к жилой, а не к общей площади объекта жилищной недвижимости при условии введения понятия «жилая площадь», предусмотренного Законом, который поступил на подпись, будет создавать ситуацию, при которой плательщики налога, имеющие одинаковые по общей площади квартиры и дома и приблизительно одинаковый уровень платежеспособности, будут платить в бюджеты разные суммы налога в зависимости от особенностей планирования объектов жилищной недвижимости.

При этом, ввиду возможности переоборудования, перепланировки жилого дома, жилищного помещения, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, владелец большого дома общей площадью 1000 кв. метров сможет зарегистрировать жилую площадь в пределах, которые не подлежат налогообложению (до 250 кв. метров), а всю остальную площадь отнести к нежилой площади (прихожая, холл, бильярдная, тренажерный зал, сауна, бассейн и т. п.) и таким образом налог не платить.

В то же время владелец аналогичного по общей площади дома, жилая площадь которого составляет, например, 60 процентов от общей площади, в случае установления местным советом ставки налога в максимальном размере будет обязан уплатить в бюджет более 10 тыс. грн. в год (исходя из размера минимальной заработной платы 1073 грн. на 1 января 2012 года, предусмотренного проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»).

Такой подход не будет отвечать принципу социальной справедливости, который предусматривает, что установление налогов и сборов осуществляется в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков, и на котором, согласно статье 4 Налогового кодекса Украины, должно основываться налоговое законодательство. Поэтому с целью обеспечения более справедливого подхода к взиманию налога на жилищную недвижимость целесообразно определить базой налогообложения этим налогом общую площадь объекта жилищной недвижимости.

«Внесение же предлагаемых Законом, поступившим на подпись, изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР существенно осложнит осуществление такого справедливого подхода, приведет к несоблюдению основополагающих принципов Конституции Украины, согласно которым Украина является социальным, правовым государством, обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности, социальную направленность экономики (статья 1, часть четвертая статьи 13) и, следовательно, в настоящее время является неприемлемым», - считает Президент.

В связи с этим он предлагает отклонить Закон Украины «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

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