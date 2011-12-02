Суд рассмотрит апелляцию Тимошенко 13 декабря

Апелляционный суд Киева принял решение о назначении на 13 декабря на 11.00 рассмотрение по существу апелляции на приговор Печерского районного суда Киева бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла 1 декабря судья Апелляционного суда Елена СИТАЙЛО.

Кроме того, решением суда признано, что нет оснований для проведения судебного следствия в полном объеме относительно вызова и допроса свидетелей.

Суд также отказал защите в изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО в связи с невозможностью этого на данном этапе судебного разбирательства.

Также суд не удовлетворил ходатайство о закрытии дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в связи с ее состоянием здоровья.

Кроме того, отказано в удовлетворении ходатайства народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея ВЛАСЕНКО относительно привлечения его к делу в качестве защитнику Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны оказать экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати из-за проблем со спиной.

29 ноября экс-премьер-министра перевели из камеры в палату медико-санитарной части СИЗО.