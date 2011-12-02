ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Русский след», в котором пишет: Вчера Европейский парламент (ЕП) утвердил рекомендации органам власти Евросоюза относительно развития взаимоотношений с Украиной. Депутаты ЕП констатируют "акт мести" представителям оппозиции и считают недопустимыми подписание и ратификацию соглашения об ассоциации (СА) до решения Киевом накопившихся проблем в сфере демократии. Кроме того, из итогового документа исчезли выгодные Киеву положения, касающиеся визовой либерализации, и появилась фраза о беспрецедентной активности России, торпедирующей переговоры Украины и Евросоюза…

http://www.kommersant.ua/doc/1828696

***

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Инвесторам открыли окно» пишет: Со вчерашнего дня в Украине действует "единое окно" для инвесторов. В Национальном агентстве по инвестициям и управлению нацпроектами обещают бесплатно помочь в получении всех необходимых разрешений на создание нового бизнеса. Предприниматели отмечают, что реальный эффект от такого механизма возможен лишь в том случае, если власть создаст благоприятные условия работы для уже существующих компаний…

http://www.kommersant.ua/doc/1828766

***

Издание «Экономические известия» в публикации «Фермеры сгноили урожай» пишет: Фермеры подводят итоги 2011 г. на плодово-овощном рынке. Результаты работы неутешительны — из-за несбалансированной политики и отсутствия минимального планирования более 2 млн. т продукции пойдет на свалку, а общие убытки по отрасли превышают 3 млрд. грн…

http://markets.eizvestia.com/full/fermery-sgnoili-urozhaj

***

Также «Экономические известия» публикуют материал «Украина утопает в зерне», в котором пишут: В декабре урожай зерна превысит рекорд-2008. Он достигнет наивысшего показателя за 20 лет — 55 млн. т в обработанном весе. Данные с полей уже существенно обвалили стоимость культур в Украине. Большой урожай используют с выгодой лишь те агрокомпании, которые сохранят его до сезона 2012-2013…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-utopaet-v-zerne

***

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Власти изобрели новую избирательную технологию» пишет о выборах в России: Голосование по открепительным — не единственный способ правильно организовать волеизъявление граждан. На этих выборах власти начали применять более продвинутую технологию: организованное голосование по месту работы целыми трудовыми коллективами…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1441149/zakrepitelnoe_udostoverenie

***

Также «Ведомости» в публикации «Россияне продолжают скупать валюту» пишут: Несмотря на существенное укрепление рубля в октябре, россияне продолжают скупать валюту. Люди научились играть на волатильности рубля, считают экономисты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1441179/ne_veryat_v_rubl

***

«Ведомости» в публикации «Сколько могут стоить европейские валюты по отдельности» пишут: Если бы у Греции была своя валюта, ее справедливый курс был бы $0,97, а не $1,34, как сейчас в составе евро, посчитал Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка: переоценены валюты не только стран Южной Европы, но и весь евро…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1441141/nechestnyj_evro

***

(УНИАН)