Главное на 2 декабря (день)

Социальная политика

В Донецке 22 голодающих чернобыльца продолжают акцию протеста.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих Эдуард КАПУСТИН.

По его словам, прошедшая ночь в палаточном городке голодающих у здания облуправления Пенсионного фонда прошла спокойно, госпитализированных нет.

«Сейчас в городок начинают прибывать люди, поддерживающие нашу акцию. Мы продолжаем акцию», - сказал Э.КАПУСТИН.

Гражданское движение «Вперед!» запускает интернет-проект «Власть под контроль» с целью обнародования фактов нарушений закона со стороны властей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Этот проект будет сегодня начинаться в Интернете, где люди смогут в интерактивном режиме сообщать о всех тех беззаконных действиях власти, нарушениях власти со стороны закона, начиная с региональных уровней и заканчивая украинским уровнем», - отметила депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по итогам проекта будет составлена карта злоупотреблений со стороны властей в Украине.

Также она сообщила, что массовый старт проекта планируется с 1 февраля 2012 года.

Финансы

Власть Польши поддерживает изменение учредительных документов Европейского Cоюза для спасения от развала еврозоны, в которую входят 17 государств ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК вчера на пресс-конференции.

"Наше государство, так же как и другие европейские государства, зависимо от того, что будет с зоной евро. Поэтому Польша приложит усилия для спасения общей валюты", - сказал Д.ТУСК.

По словам Д.ТУСКА, он обсудил вопросы реформирования Евросоюза по телефону с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, заметив, что соответствующие решения должны быть приняты на ближайшем заседании Совета ЕС в начале декабря.

"Решение или их отсутствие могут определить будущее континента. Нет времени дальше медлить", - сказал он.

Польский премьер сообщил, что власть Польши поддерживает усиление Еврокомиссии и Центрального банка, выразив мнение, что "демократический контроль" над ними может осуществлять Европейский парламент.

По словам Д.ТУСКА, государства Евросоюза, которые не входят в еврозону, также должны принимать участие в заседаниях государств еврозоны, но без права голоса.

Как сказал Д.ТУСК, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ консультировался с ним относительно основных моментов своего выступления в Германии в понедельник, заметив, что "основные тезисы стали результатом многомесячной работы целого правительства и польской президенции в ЕС" (Польша председательствует в Евросоюзе во второй половине 2011 года - УНИАН).

Как добавил Д.ТУСК, он обсуждал выступление Р.СИКОРСКОГО с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, который, по его словам, не воспринял его негативно.

По словам премьера, дискуссия о международной политике Польши, которой добивается оппозиция, состоится в Сейме 15 декабря.

В ЕС будет создан бюджетный союз, который включит в себя как минимум страны еврозоны.

Об этом Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявила в своем выступлении в Бундестаге, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"Мы не просто говорим о бюджетном союзе, мы находимся на пороге его реализации. Я говорю о бюджетном союзе с жесткими правилами, как минимум, в отношении еврозоны", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

По мнению А.МЕРКЕЛЬ, Европе необходим новый "стабильный союз" с усиленным бюджетным контролем и регулированием уровня госдолга. "Ядром этого союза стабильности должен стать новый европейский потолок госдолга", - отметила канцлер.

А.МЕРКЕЛЬ добавила, что целью саммита в Брюсселе, назначенного на 9 декабря, являются изменения европейских соглашений, которые позволят не допустить развала еврозоны и ЕС в целом.

Канцлер Германии также считает, что процесс преодоления долгового кризиса в еврозоне займет годы. "Правительство всегда ясно давало понять, что долговой кризис нельзя решить одним ударом, и не существует быстрых и простых решений", - сказала она.

Этим летом долговой кризис вновь серьезно ударил по банковской системе ЕС. Власти союза признали необходимость рекапитализации крупнейших кредитных учреждений, однако четкого понимания этой процедуры пока нет. Осенью изменилась риторика и о целостности еврозоны. Прежние твердые заявления лидеров ЕС о том, что Греция - самая проблемная страна региона, с которой и начался масштабный кризис, останется в еврозоне, - в ноябре сменились сентенциями о возможном выходе этого государства из объединения.

Эксперты ООН считают, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом.

Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), сообщает радио «Свобода».

В документе говорится, что рост мировой экономики составит в наступающем году всего 2,6% – по сравнению с 4% в 2011 году.

Однако даже и эта цифра может оказаться завышенной – в случае если долговая проблема в Европе не будет разрешена, а развивающиеся страны продолжат политику сокращения бюджетных расходов.

Энергетика

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-ноябре 2011 года увеличилось на 3,9%, или на 6,62 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-декабрем 2010 года – до 175,509 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали увеличили выработку электроэнергии на 10,7%, или на 6,456 млрд. кВт/ч, – до 68,547 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 1,1%, или 849 млн. кВт/ч, – до 81,510 млрд. кВт/ч, ТЭЦ – на 10,9%, или 943,8 млн. кВт/ч, – до 9,635 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-ноябре т.г. сократили выработку электроэнергии на 15,7% – до 10,121 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также сообщается, что в ноябре т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с ноябрем 2010 года на 9,6%, или 1,564 млрд. кВт/ч, – до 17,889 млрд. кВт/ч.

Строительство и ЖКХ

Окружной административный суд города Киева подтвердил законность действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее решение суда было принято 24 ноября.

По информации пресс-службы, суд отказал в удовлетворении иска, поданного против столичной горгосадминистрации, с требованием признать ряд распоряжений КГГА 2011 года об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе недействующими.

Также требовалось признать бездеятельность КГГА относительно регистрации распоряжений противоправной и запретить передавать к исполнению акты, которые не прошли процедуру государственной регистрации.

В иске речь идет, по меньшей мере, о 15 распоряжениях КГГА: №99, 101 от 27.01.2011; №140 от 03.02.2011; №251, 253 от 25.02.2011; №504, 506 от 06.04.2011; №616,617 от от 26.04.2011; №711 от 11.05.2011; №738 от 17.05.2011; №830 от 26.05.2011; №846 от 30.05.2011; №1047, 1048 от 23.06.2011 г.

Сельское хозяйство

Экспорт зерна из Украины в июле-ноябре 2011-2012 маркетингового года составил 6,9 млн. тонн, масличных – 1,1 млн. тонн.

Такие данные УНИАН сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

В том числе в ноябре экспортировано около 2,2 млн. тонн зерна: 1,8 млн. тонн кукурузы, около 400 тыс. тонн пшеницы и 0,016 млн. тонн ячменя. «Хоть и не рекордные это месячные цифры экспорта, но все же – в 1,5 раза больше, чем в предыдущем октябре», - отмечается в сообщении.

При этом генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ отметил, что общий экспорт с начала текущего МГ явно не соответствует «исторически-рекордному» урожаю-2011, так как почти вдвое ниже, чем в июле-ноябре прошлого года, который не был рекордным по валовому сбору зерна. В УАК отмечают, что урожай текущего года наибольший за всю 20-летнюю историю независимой Украины - валовый сбор зерна в «бункерном» весе составляет 57,8 млн. тонн, а в весе после доработки составит порядка 54,5 млн. тонн.

Украина может ввести санкции в отношении Молдовы из-за системных нарушений украинских и международных требований фитосанитарного законодательства при ввозе сельскохозяйственных культур.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что Государственная служба карантина растений направила ряд нотификационных сообщений, а также официальное письмо, в котором изложила свое беспокойство сложившейся ситуацией, однако случаи обнаружения вредителей не прекращаются.

За три квартала текущего года в грузах подсолнечника и кукурузы, поступивших из Молдовы в Одесскую область, было зафиксировано 407 случаев обнаружения семян сорняков, которые являются карантинными для Украины. Эти товарные партии продукции сопровождались соответствующими сертификатами, выданными инспекторами Республики Молдова. Однако сопроводительная документация не смогла гарантировать отсутствие карантинных сорняков в сельскохозяйственных культурах.

В период с января по октябрь текущего года Государственной службой по карантину растений Украины было подготовлено и отправлено 196 нотификационных сообщений Главной инспекции по фитосанитарному надзору и семенному контролю Республики Молдова. В ответ на это молдавская сторона заверила, что службой будут предприняты все меры для предотвращения в будущем выявлений в молдавских грузах вредных организмов. Однако, несмотря на эту гарантию, случаи фиксации карантинных сорняков в грузах из Молдовы имеют место и в дальнейшем.

Так, уже в октябре подготовлено 45 очередных нотификаций. В случае последующего обнаружения нарушений фитосанитарных требований Украины, положений Международной конвенции о защите растений и международных стандартов по фитосанитарным мерам со стороны Республики Молдова, Государственная служба по карантину растений Украины будет вынуждена применить экстренные меры, в частности, возвращать зараженные грузы на территорию Молдовы. Такие санкции будут применены из-за высокого риска занесения и распространения в южных регионах Украины опасных сорняков.

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