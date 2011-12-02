Власенко опровергает заявления об улучшении состояния здоровья Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО опровергает заявление Государственной пенитенциарной службы об улучшении состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя соответствующее заявление Государственной пенитенциарной службы.

«Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не улучшилось. Эта информация, по моему глубокому убеждению, не соответствует действительности», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник экс-премьера подчеркнул, что по состоянию на 1 декабря Ю.ТИМОШЕНКО не получала лечения.

«Ей колют лишь обезболивающее, что не является лечением, ей просто снимают болевой симптом, не леча болезнь, что может привести к очень и очень сложным последствиям. По моему убеждению, это делается сознательно, чтобы к этим последствиям привести», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО получила результаты обследований состояния здоровья, которые были проведены 23 ноября в Киевской областной больнице.

В пенитенциарной службе напомнили, что в рамках обеспечения медицинского сопровождения Ю.ТИМОШЕНКО во время ее содержания в Киевском СИЗО после комиссионного обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО специалистами Минздрава на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии было подписано заключение, в котором указано, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.

"Назначенное лечение она получает в полном объеме", - заверили в ГПтС.