Киевская дирекция УГППС «Укрпочта» совместно с всеукраинским благотворительным фондом «Здоровье украинского народа» провели в столичной галерее «Глобус» круглый стол в рамках проекта «Возрождение украинской почтовой открытки» на тему «Почтовая открытка – бизнес-решение для добрых дел».

Об этом УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

Проект «Возрождение украинской почтовой открытки» был инициирован «Укрпочтой» и проводится при поддержке всеукраинского благотворительного фонда «Здоровье украинского народа». Его основные цели – возродить традиции покупки и отправки почтовых открыток по Украине и за границу на национальные и семейные праздники (более 15 праздников в течение календарного года) для привлечения благотворительных пожертвований, которые будут направлены на реализацию социальных проектов конкретным бенефициарам.

Одной из ключевых тем для обсуждения стала возможность для представителей бизнеса интегрировать почтовую открытку в стратегию КСО, как многофункциональный и эффективный инструмент.

Президент фонда «Здоровье украинского народа» Сергей Сошинский рассказал о том, что привлечение крупного и среднего бизнеса к использованию открыток в качестве инструмента коммуникации, позволит аккумулировать значительные средства для реализации благотворительных и социальных проектов. Механизм простой – часть средств от покупки открытки, выпущенной в рамках проекта «Возрождение украинской почтовой открытки», будет отчисляться на благотворительность, при этом стоимость такой открытки особо не будет превышать стандартную. Узнать «социальные/благотворительные» открытки будет легко, они будут отмечены специальным знаком - белым почтовым голубем.

В числе бенефициариев - больницы, родильные и детские дома, приюты, реабилитационные центры, образовательные и культурные учреждения, нуждающиеся в поддержке.

Одной из главных задач - является привлечение представителей крупного и среднего, а так же мелкого бизнеса к участию в проекте.

Использование открыток в рамках корпоративной активности (поздравления партнеров, клиентов, коллег, организация акционных рассылок и т.д.) позволит не только решить коммуникационные маркетинговые задачи и поддержать развитие в Украине социального предпринимательства, но так же поможет реализовывать стратегию КСО с использованием простого и эффективного инструмента.