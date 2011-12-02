МВД завершило расследование дела о закупке Минздравом в 2009 году вакцины "Пентаксим"

Главным следственным управлением МВД завершено расследование и направлено в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения уголовное дело, возбужденное в отношении высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения Украины и руководителей отдельных коммерческих структур, которые незаконным способом в 2009 году закупили вакцину "Пентаксим".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в МВД, указанные лица, используя свои коррупционные связи, путем завышения стоимости вакцины «Пентаксим» более чем вдвое, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах на сумму свыше 63,5 млн. грн.

"Двум обвиняемым, которые взяты под стражу, кроме хищения, также инкриминируется злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, контрабанда, легализация денежных средств, полученных преступным путем, служебная подделка. В ходе досудебного следствия обеспечено возмещение убытков на сумму более 44 млн. грн.", - идет говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября этого года по иску Генпрокуратуры Хозяйственным судом Киева было признано недействительными решение Тендерного комитета Министерства здравоохранения от 28.01.2009, договор между Минздравом Украины, ГП "Укрвакцина" и ООО "Интерфарм" от 05.02.2009 о закупке вакцины «Пентаксим» и взыскание с последнего в государственный бюджет средств, полученных по договору от 28.01.2009, в размере 123,5 млн. грн."

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, во время проверки было установлено, что закупка была проведена с многочисленными нарушениями законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, на основании поддельных документов и по значительно завышенной цене, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 63,5 млн. грн.