«Международная амнистия» призвала украинскую власть срочно реформировать органы милиции

Международная правозащитная организация «Международная амнистия» (Amnesty International) призвала украинскую власть срочно реформировать органы милиции перед проведением финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте организации.

Представители «Международной амнистии» выразили обеспокоенность по поводу безопасности футбольных фанатов, которые приедут в Украину на матчи Евро-2012, в связи с тем, что украинские стражи порядка часто злоупотребляют своим служебным положением.

«В существующей системе милиционеры в Украине очень редко привлекаются к ответственности за свои действия. Работники милиции часто злоупотребляют своей властью с целью вымогания денег или пытают задержанных, чтобы те признались в преступлениях, раскрыть которые милиционеры обязаны под давлением», - сказал заместитель директора программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон ДАЛЬХУЗЕН.

«На сегодняшний день злоупотребления со стороны милиционеров расследуют их коллеги из местных прокуратур. Прокуроры неохотно возбуждают дела», - сказано в пресс-релизе.

В докладе «При отсутствии состава преступления: цена безнаказанности работников правоохранительных органов в Украине», который был недавно представлен, Amnesty International задокументировала многочисленные случаи, когда обоснованные заявления о применении пыток были отклонены со стандартным ответом «отсутствует состав преступления».

«Пока работники милиции будут оставаться безнаказанными за совершенные ими преступления, они не подотчетны широкой общественности и могут делать то, что им заблагорассудится», - сказал Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

В документе напоминается, что в октябре Amnesty International призвала украинскую власть создать независимый от МВД и прокуратуры орган, который будет заниматься расследованием жалоб на действия работников милиции.

«Несмотря на признание того факта, что тысячи украинцев ежегодно подвергаются насилию со стороны милиции, власть проигнорировала рекомендации как непрактичные», - говорится в пресс-релизе.

Amnesty International сегодня повторно призвала Украину создать независимый орган по расследованию злоупотреблений со стороны милиции, который, по мнению экспертов организации, имеет важное значение для обеспечения привлечения к ответственности работников правоохранительных органов и будет способствовать преодолению преступности в милиции.

«Ежедневно украинцы расплачиваются за нежелание их правительства реформировать милицию. Для тысяч международных фанатов, которые приедут в Украину летом в 2012 году, существует опасность, что они тоже могут пострадать от рук милиционеров, которые не осознают, что они являются государственными служащими и должны быть подотчетными обществу», - заявил Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

«Немедленное создание независимого органа для расследования жалоб на действия милиции даст сигнал милиционерам, что их незаконные действия будут расследоваться и наказываться, и, как следствие, работники милиции будут вести себя лучше», - считает он.