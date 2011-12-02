В Вильнюсе после шестилетнего перерыва прошли переговоры по Приднестровью в формате «5+2»

Москва. 30 ноября - 1 декабря в Вильнюсе состоялось первое после шестилетнего перерыва официальное заседание «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию» (формат «5+2»), решение о возобновлении работы которого было принято в сентябре 2011 года в ходе московских консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации МИД России.

«Участники заседания приступили к работе над документом о принципах и процедурах работы «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию» и согласовали некоторые положения этого документа», - говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на февраль 2012 года в Дублине - столице будущего действующего председательства ОБСЕ.

Как сообщалось, на минувшей неделе представители участников созданного 20 февраля 2002 года "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию" (Молдова и Приднестровье - стороны конфликта, РФ, Украина и ОБСЕ - посредники, а также Евросоюз и США - наблюдатели) заявили о возобновлении его официальной работы в существующем формате "5+2".

В феврале 2006 года переговоры в формате "5+2" с участием посредников по поиску решения Приднестровской проблемы зашли в тупик, а затем работа "Постоянного совещания" была приостановлена. В то же время консультации в этом формате периодически проводятся.