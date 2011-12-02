В июне 2012 года в Варшаве состоится межпарламентская ассамблея Литвы, Украины и Польши

В июне следующего года состоится межпарламентская ассамблея Польши, Украины и Литвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил маршалок Сената Республики Польша Богдан БОРУСЕВИЧ после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

По его словам, ассамблея состоится в Варшаве, и в ходе ассамблеи будет презентована польская версия книги о Речи Посполитой.

Со своей стороны, В.ЛИТВИН напомнил, что в Польше недавно состоялись выборы в Сейм и Сенат, поэтому будут обновлены польские части межпарламентской ассамблеи.