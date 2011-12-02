В июне 2012 года в Варшаве состоится межпарламентская ассамблея Литвы, Украины и Польши
18:24, 02 декабря 2011Разное
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В июне следующего года состоится межпарламентская ассамблея Польши, Украины и Литвы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил маршалок Сената Республики Польша Богдан БОРУСЕВИЧ после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.
По его словам, ассамблея состоится в Варшаве, и в ходе ассамблеи будет презентована польская версия книги о Речи Посполитой.
Со своей стороны, В.ЛИТВИН напомнил, что в Польше недавно состоялись выборы в Сейм и Сенат, поэтому будут обновлены польские части межпарламентской ассамблеи.
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