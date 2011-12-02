К службе в Вооруженных силах необходимо привлекать максимально подготовленных людей - Ежель

К службе в Вооруженных силах необходимо привлекать максимально подготовленных людей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявил в ходе общения с участниками видеоконференции на тему: “20-я годовщина Вооруженных сил Украины: от проблем становления до перспектив развития”.

“Наша задача – привлекать в Вооруженные силы максимально подготовленных людей, которые желают учиться военному делу, формироваться как профессионалы. Убежденных в том, что армия в их жизни – это навсегда”, – подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

“Задача работников военных комиссариатов, территориальных центров комплектования, каждого командира на местах – обеспечить 100-процентное комплектование воинских частей контрактниками”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Отвечая на вопрос одного из военнослужащих Харьковского гарнизона относительно перспектив комплектования Вооруженных сил Украины военнослужащими по контракту, М.ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что этот процесс зависит в первую очередь от того, какие условия службы, быта и боевого обучения в войске создані для людей, желающих посвятить себя служению Родине.

”Уровень комплектования многих воинских частей военнослужащими по контракту сегодня не превышает 30-40 процентов. Это очень мало. Вместе с тем, в глазах контрактников, которые сегодня служат в войске, есть блеск – люди хотят работать над своими заданиями”, – заметил министр.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, руководство государства, военного ведомства делает все возможное для того, чтобы обеспечить достойные условия прохождения военными службы.

”Мы делаем все возможное для того, чтобы все понимали – военнослужащий службы по контракту является в первую очередь человеком, который формирует боевой расчет, высококлассным специалистом. В ином случае нам будет очень тяжело создать профессиональную армию”, – отметил М.ЕЖЕЛЬ.

Глава военного ведомства обратил внимание на необходимость при отборе кандидатов для прохождения воинской службы по контракту исходить не из количественных, а из качественных показателей.