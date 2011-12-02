Анонс на 5 декабря

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Государственный бюджет как инструмент экономического роста». Участники: Владимир Щелкунов, президент ICC UA; Оксана Продан, председатель ВГО «Фортеця»; Александр Кендюхов, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов.

* Состоится мультимедийный видеомост Москва-Киев-Астана на тему: "Перспективы зернового пула: Россия, Украина, Казахстан". Участники в Киеве: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации; представитель Минагрополитики Украины. В Москве: Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза, представитель Министерства сельского хозяйства РФ. В Астане: представители министерства сельского хозяйства Казахстана, эксперты.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Недвижимость и ипотека: что ждет украинский рынок в ближайшее время?».Участники: председатель Правления Государственного ипотечного учреждения Виктор Миргородский; и.о.председателя Правления «Банк «Таврика» Анатолий Дробязко; глава Наблюдательного Совета «Трест «Югозаптрансстрой» Владимир Гусаков; управляющий директор ARPA Real Estate Михаил Артюхов. Вопросы: Что происходит на рынке ипотеки Украины и связанной с ним строительной отрасли; сворачивается ли рынок ипотечного кредитования и какие кредиты все еще доступны; что будет происходить с ипотекой в ближайшее время и как реагируют на текущую ситуацию цены и спрос на недвижимость и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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