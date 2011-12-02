Главное на 2 декабря (вечер)

Финансы

Налогоплательщики в январе-октябре перечислили в бюджет 53,5 млрд. грн. НДС

Налогоплательщики в январе-октябре 2011 года перечислили в бюджет 53,5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, за 10 месяцев текущего года от добросовестных налогоплательщиков поступило 25,8 млрд. грн. НДС, что составляет 48,2% общего объема поступлений по НДС. От предприятий группы риска поступило 27,7 млрд. грн. - 51,8%.

За счет внедрения комплексной системы предотвращения и противодействия процессам тенизации экономики сбор НДС, в частности, в октябре вырос на 80% и составил 6,2 млрд. грн. против 3,4 млрд. грн. на начало года.

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ТЭК

ДТЭК в 2012 году поставит ассоциированной «Днепроэнерго» 8,8 млн. тонн

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) договорилась с углесбытовой компанией энергохолдинга ДТЭК «ДТЭК Трейдинг» о поставке 8,8 млн. тонн энергетического угля на 11,616 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложение трейдера акцептировано 30 ноября. Договор стороны планируют подписать в течение календарного месяца.

Средняя цена поставки тонны угольной продукции в рамках указанного акцепта составит 1320 грн. (с НДС). Характерно, что такая же цена поставок предусмотрена аналогичными договоренностями с другой энергогенерирующей компанией ПАО «Захидэнерго», в которой ДТЭК владеет 24,9% уставного капитала.

Напомним, "ДТЭК Трейдинг" является основным поставщиком угольной продукции "Днепроэнерго" с марта 2010 года. Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

Кабинет министров Украины решил выставить на продажу 25% госпакет акций «Днепроэнерго». Начальная стоимость пакета, закрепленная решением правительства, составит 1,174 млрд. грн. Конкурс по продаже состоится 11 января 2012 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

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Соцполитика

До конца следующего года в Украине откроются 12 перинатальных центров

В 2012 году в Украине будут действовать 12 сверхсовременных перинатальных центров в рамках национального проекта «Новая жизнь», сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ на заседании рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам.

Как сообщили УНИАН в Госагентстве, по его словам, проект «Новая жизнь» является уникальной среди 11 национальных проектов, определенных Президентом Украины, поскольку он является социальным.

В отличие от других проектов, в которых часть государственного финансирования прогнозируется на уровне 20-25%, финансирование «Новой жизни» на 75% поступает из государственного бюджета, остальные – из благотворительных фондов и местных бюджетов, сказал В.КАСЬКИВ.

«Проект успешно реализуется в Украине, до Нового года планируется открытие 4 перинатальных центров с наиболее современным оборудованием. А в 2012 году мы планируем довести эту цифру до 12», - подчеркнул он.

«Хотел бы отметить, что проект был бы воплощен в жизнь значительно быстрее, если бы не бюрократические процедуры. До августа этого года из-за бюрократии не было возможности профинансировать разработку ТЭО, основы проекта, без которого его воплощения невозможно», - отметил В.КАСЬКИВ.

Национальный проект «Новая жизнь» предусматривает создание сети региональных перинатальных центров, обеспеченных современным оборудованием, с целью охраны детей и материнства и сокращения показателей смертности среди новорожденных и рожениц.

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Литвин поручил аппарату ВР проанализировать все законы о социальных льготах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил аппарату парламента проанализировать все законы, которые касаются социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня на заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

«Я поручил аппарату Верховной Рады еще раз проанализировать не только принятие законодательных актов по социальным льготам, но и те законы, которые уже были приняты», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, очень много социальных законов принимались под выборы, и президенты, каденция которых завершалась, всегда подписывали настоящие документы.

«Таким образом, они посылали поздравительный привет перед завершением своей каденции», - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, так было с законом об установлении льгот «детям войны», законом о социальных стандартах и рядом других.

Кроме того, добавил В.ЛИТВИН, анализ социальных законов необходимо провести, чтобы «напомнить всем, кто приводит людей под здания органов государственной власти, об их ответственности за принятие соответствующих решений».

В.ЛИТВИН заметил, что в частности поручил специалистам внимательно проанализировать законы, принятые в 2008 году. «Это очень показательный год, поскольку при принятии бюджета на 2008 год были остановлены полностью или частично законы, касающиеся чернобыльцев», - сказал он.

В.ЛИТВИН напомнил, что после этого Конституционный Суд Украины по представлению представителей оппозиции, которые сегодня при власти, вынес решение, что приостановка действия социальных законов нарушает Конституцию, однако Кабинет министров впоследствии принял постановление, которым снова прекратил выплаты.

В.ЛИТВИН также напомнил, что впоследствии парламент принял закон о приостановке действия 66 законов, которыми предусмотрены выплаты льготным категориям населения на общую сумму 105 млрд. грн.

«И я об этом попросил напомнить всем не для того, чтобы сводить политические счеты, а для того, чтобы мы все вместе, проанализировали, как нам унормировать эту проблему», - сказал В.ЛИТВИН.

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Предприниматели 14 декабря намерены поддержать акцию протеста чернобыльцев

14 декабря, в День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, предприниматели намерены поддержать акцию протеста лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«14 декабря будет проходить акция «чернобыльцев» и мы, безусловно, эту акцию поддержим», - сообщила депутат. По ее словам, в тот же день в Хмельницком будет проходить «межрегиональный майдан», в котором предприниматели также примут участие.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила о том, что по итогам переговоров с чернобыльцами, было подготовлено и зарегистрировано в парламенте два законопроекта — относительно внесения изменений в закон о госбюджете с нормой о выполнении решений судов в отношении «чернобыльцев», «афганцев», «детей войны», а также относительно лишения льгот и повышенных пенсий народных депутатов, представителей Кабинета министров.

Если до 1 февраля парламент не рассмотрит данные законопроекты, то будет определена дата проведения совместных акций протеста предпринимателей и «чернобыльцев», «афганцев», студентов, других незащищенных слоев населения, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она сообщила, что предприниматели намерены создать комитет защиты участников акций протеста. «Комитет защиты тех людей, которые выходят на акции протеста, и чтобы люди были уверены, в случае беспредела власти, в случае насилия со стороны власти, мы будем обеспечивать, как помощь с народными депутатами, как юридическую, как судебную защиту, так и гражданскую защиту», - сказала она.

Сопредседатель ВОО «Гражданское движение «Вперед!» Андрей ПАНАЕТОВ также напомнил, что вчера в регионах страны прошла акция «Переучет власти». «С 2012 года предпринимателей ждет ухудшение жизни... В связи с этим прошла наша акция, и мы ее будем продолжать либо в том же формате, либо мы этот формат увеличим», - отметил он.

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Промышленность

Минэкологии планирует до конца года завершить вывоз мононитрохлорбензола из Горловки

Министерство экологии и природных ресурсов Украины рассчитывает до 2012 года завершить вывоз мононитрохлорбензола из Горловки (Донецкая обл.). Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Напомним, на промплощадке «Горловского химического завода» скопилось 2,35 тыс. тонн высокотоксичных отходов производства мононитрохлорбензола, которые хранятся в металлических бочках и емкостях, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По инициативе Минэкологии правительство в апреле т.г. выделило 60 млн. грн. на вывоз и утилизацию этих отходов.

Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что сегодняшний день с территории завода для утилизации в Польшу уже вывезено 1 тыс. тонн химикатов, а в декабре промплощадка завода будет полностью очищена от токсичных отходов.

«К концу декабря мы планируем закончить вывоз опасных веществ с территории бывшего Горловского химического завода», - сказал министр.

В Минэкологии отмечают, что в последние полтора года процесс очищения Украины от непригодных и токсичных химикатов активизировался. Если за предыдущие 19 лет было вывезено только 5 тыс. тонн, то за последние полтора года – рекордные 33,3 тыс. тонн. В 2012 году Минэкологии планирует вывоз и утилизацию еще 23 тыс. тонн непригодных химикатов.

*** Мононитрохлорбензол, так называемый, «кровяной яд», относится к категории второго класса опасности (высокоопасные отходы); если человек отравился парами мононитрохлорбензола, у него нарушается формула крови, резко понижается гемоглобин, происходит нарушение центральной нервной системы, нарушение сердечно-сосудистой системы, а при попадании 1 миллиграмма мононитрохлорбензола в желудок наступает смерть.

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Транспорт/Связь

Азаров поручил «Укрзализныце» обеспечить движение дополнительных поездов во время праздников

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «Укрзализныце» принять меры по повышению качества перевозки пассажиров и обеспечить движение дополнительных поездов на наиболее популярных во время новогодне-рождественских праздников маршрутах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, поручения были даны в ответ на критику в средствах массовой информации по поводу проблемы с приобретением билетов на период новогодних и рождественских праздников.

Премьер-министр предложил организовать график движения поездов таким образом, чтобы максимально удовлетворить реальную потребность пассажиров в перевозках.

Изменения в графики движения должны вноситься в зависимости от времени суток, дня недели, праздничных дней и т. п. и ожидаемого пассажиропотока на конкретный период на соответствующих направлениях.

Н.АЗАРОВ потребовал организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативно вносить соответствующие корректировки в график движения поездов, учитывая спрос пассажиров.

Ответственность за организацию надлежащего обеспечения пассажирских перевозок премьер-министр возложил лично на генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.

Как сообщал УНИАН, в Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») заявляют, что «дополнительные поезда для железных дорог Украины являются неоправданно убыточными. Их населенность не превышает 50%, поскольку в одну сторону места в них заполнены, а в обратную сторону они идут пустые. Железные дороги Украины несут значительные убытки, которые не компенсируются».

Специалисты «Укрзализныци» предлагают гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.

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Агро

В рамках нацпроекта «Чистый город» первый мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве

В Киеве В рамках национального проекта «Чистый город» реализуют пилотный проект по строительству современного мусороперерабатывающего комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК встретился с руководителем Национального проекта «Чистый город» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. Во встрече также приняли участие представители ООО «Атлас Ворд Билдинг Системс Украина», компании «BN Umwelt GmbH» (Германия) и Главного управления коммунального хозяйства столицы.

Б.БАЛАСИНОВИЧ выразил надежду, что пилотный проект строительства мусороперерабатывающего завода в Киеве станет образцовым для других городов Украины.

Проект «Чистый город» предусматривает строительство в 10 городах Украины современных мусороперерабатывающих комплексов. В Киеве планируется реализация пилотного проекта на основе государственно-частного партнерства.

Сегодня во время встречи стороны рассмотрели возможные варианты земельных участков для размещения мусороперерабатывающего комплекса и обсудили вопросы последующей работы по разработке технико-экономического обоснования.

Стороны договорились о создании соответствующей рабочей группы, в состав которой войдут специалисты города, области и представители проекта «Чистый город».

Как сообщал УНИАН, проект «Чистый город» является одним из основных в перечне национальных проектов, утвержденных Кабинетом министров Украины 8 декабря 2010 года. Национальным проектом предусмотрен переход на европейскую систему переработки твердых бытовых отходов, что обеспечит системное решение проблемы загрязнения окружающей среды.

«Мощность каждого из комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов будет составлять 100-200 тыс. тонн отходов в год, что суммарно будет составлять 1-2 млн. Это около 10-15% всех отходов, которые образуются в городах Украины», - сообщил руководитель рабочей группы по Национальному проекту «Чистый город» Андрей АРТАЗЕЙ.

Предусматривается, что в результате реализации национального проекта площади захоронений отходов на существующих полигонах уменьшатся в 8-12 раз (40-80 га в год) за счет уменьшения объемов отходов и их физических характеристик.

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Завтра на юге Украины ожидается туман

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья, а днем и в Карпатском регионе небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° тепла до 2° морозу, днем 3-8° тепла, в Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киевской области в субботу - без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

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