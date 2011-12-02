Соперники сборной Украины в финальной части Евро-2012. Результаты жеребьевки

Национальная сборная Украины по футболу в финальной части чемпионата Европы 2012 года сыграет в группе D вместе с командами Швеции, Франции и Англии.

Как передает корреспондент УНИАН, это стало известно в результате жеребьевки команд-участниц финальной части Евро-2012, которая только что закончилась в Киеве.

Согласно результатам жеребьевки, другие группы команд-участниц финальной части Евро-2012 сложились следующим образом:

Группа А: Польша, Греция, Россия, Чехия.

Группа В: Нидерланды, Дания, Германия, Португалия.

Группа С: Испания, Италия, Ирландия, Хорватия.

Жеребьевку провел генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО при участии нескольких известных футболистов.

Церемонию вели украинская телеведущая Ольга ФРЕЙМУТ и польский комментатор и спортивный обозреватель телеканала TVP Петр СОБЧИНСКИЙ.

Также во время церемонии жеребьевки был представлен официальный мяч будущего чемпионата Европы.

Как сообщал УНИАН, финальный этап 14-го чемпионата Европы по футболу продлится с 8 июня до 1 июля 2012 года. Матчи Евро-2012 будут сыграны в украинских городах Киев, Донецк, Львов, Харьков, а также в польских - Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань.

Первый матч турнира сыграют 8 июня в Варшаве, финальная игра состоится 1 июля в Киеве.