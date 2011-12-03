Костусев подал заявление об отставке с должности мэра Одессы

Вчера вечером городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Об этом УНИАН сообщил источник из окружения мэра, не назвав при этом мотивов принятия решения об отставке.

По некоторым сведениям, А.КОСТУСЕВ решил уйти в отставку после одной из важных встреч сегодня в Киеве.

Глава Одесской облгосадминистрации и лидер областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК отказался подтвердить либо опровергнуть сообщение об отставке мэра Одессы. При этом он заявил, что сам на эту должность баллотироваться не намерен.

По мнению одного из одесских политологов, вероятно, в ближайшие дни состоится внеочередная сессия горсовета, на которой будут решены оргвопросы, связанные с отставкой мэра, в том числе, возможно переизбрание секретаря Одесского горсовета.