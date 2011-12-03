В Днепропетровской области жертвами пожара стали три человека
10:39, 03 декабря 2011Разное
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Вчера в 18.10 в пгт Покровка Днепропетровской области в частном жилом доме из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи на твердом топливе возник пожар.
В результате пожара погибли три человека, сообщает пресс-служба МЧС. Пожар самоликвидировался.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
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