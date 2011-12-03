Галицкий еще полгода назад знал, что за ним следят спецслужбы - СМИ

Председатель Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ узнал о том, что находится под надзором спецслужб, за полгода до аресту, однако не только не принял никаких мер конспирации, но и продолжил противоправную деятельность просто в своем рабочем кабинете.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Зеркало недели. Украина" (№ 44 2-9 декабря).

По данным издания, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО выступал в начале 2011 года с требованием уволить В.ГАЛИЦКОГО, однако эту инициативу торпедировали. Руководство Кабмина до определенного времени считало В.ГАЛИЦКОГО незаменимым. Его ближайшим политическим партнером был первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, назначенный в министерство по квоте Блока Литвина. Есть основания допускать, отмечает газета, что В.ГАЛИЦКИЙ «заносил весомые аргументы руководству политической силы Владимира ЛИТВИНА и его депутатам, которые позволяли ему рассматривать свою должность тоже как часть коалиционного соглашения. Бесспорно, среди тех, кто извлекал выгоду, были и представители Партии регионов».

Еженедельнику попало письмо председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ еще от 18 октября 2010 года со следующим содержанием: «В тщательном внимании нуждаются теневые схемы по предоставлению дотаций работодателям на создание дополнительных рабочих мест, привлечению безработных к оплачиваемым общественным работам, выделению одноразовой помощи безработным для открытия своего дела, которые финансируются за средства государственного бюджета. На сегодняшний день Государственный центр занятости возглавляет В.ГАЛИЦКИЙ… На основании вышеизложенного, обращаемся к Вам с просьбой поручить правоохранительным органам провести расследование теневых схем в Государственном центре занятости. Считаем, что затрагиваемые вопросы наносят не меньший ущерб государству, чем ЕДАПС, а возможно, и значительно больше».

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства. Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и ценных камней.

28 ноября Печерский райсуд Киева вынес решение о взятии под стражу В.ГАЛИЦКОГО сроком на два месяца.