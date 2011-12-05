ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Попов: Мы вернули 1700 га земли, украденных при Черновецком» пишет: по словам главы КГГА, «работа продолжается. Несколько десятков решений еще находятся на рассмотрении… О завершении процесса можно будет говорить где-то через полгода. Однако уже сегодня налицо факт возвращения активов и земли на миллиарды гривен»…

http://delo.ua/ukraine/popov-my-vernuli-1700-ga-zemli-ukradennyh-pri-chernoveckom-169090/

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Также «Дело» в публикации «Еврокомитет проверит, куда исчезают деньги, выделенные на ликвидацию аварии на ЧАЭС» пишет: председатель правления Координационного аналитического центра «Экология и здоровье», профессор Юрий Бандажевский обратился с письмом в Европарламент с просьбой проверки потока финансов на ЧАЭС…

http://delo.ua/ukraine/evrokomitet-proverit-kuda-ischezajut-dengi-vydelennye-na-likvid-169087/

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«Дело» в публикации «Специалисты выяснили, что с помощью Skype можно шпионить» пишет: пользователи программного обеспечения Skype могут выдать собственное географическое местоположение, так как популярный сервис телефонии позволяет установить ір-адрес конкретного пользователя…

http://delo.ua/tech/specialisty-vyjasnili-chto-s-pomoschju-skype-mozhno-shpionit-169093/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна ощутила прилив», в котором пишет: кризис постоянного дефицита ликвидности в банковской системе закончился. Остатки на корреспондентских счетах превысили 21 млрд грн. Это сразу же снизило стоимость краткосрочных кредитов, но не привело к удорожанию доллара. Банкиры отмечают, что ресурсы на срок больше месяца все еще дороже 25% годовых, и чтобы они подешевели, ликвидность должна сохраняться хотя бы две недели. При этом прекращение ажиотажа на межбанке не приведет к активному кредитованию…

http://www.kommersant.ua/doc/1831142

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Новые правила езды», в котором пишет: чиновники и депутаты не перестают вносить изменения, поправки и прочие улучшения в Правила дорожного движения (ПДД). Это, конечно, призвано повысить безопасность на дорогах, но забота о водителях может иметь и ряд подводных камней. А поскольку незнание правил не освобождает от финансовой ответственности, попробуем проштудировать ПДД 2011 года выпуска…

http://www.kommersant.ua/doc/1805058

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украинцев отвернуло от хлеба» пишет: в Украине падают объемы производства хлеба. За четыре месяца, прошедшие с начала нового сезона, объемы производства упали на 3,3%, и если темпы снижения сохранятся, то годовой обвал объемов производства составит 10%. Особенно настораживающе эта тенденция выглядит на фоне рекордного урожая зерна…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincev-otvernulo-ot-hleba

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Украина откроет рынки ЕАСТ», в котором пишут: на этой неделе Верховная Рада ратифицирует Соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также три соглашения по сельскому хозяйству с Норвегией, Исландией и Швейцарией…

http://state.eizvestia.com/full/ukraina-otkroet-rynki-east

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«Экономические известия» публикуют материал «Мавроди дадут бой», в котором пишут: депутаты намерены нанести сокрушительный удар по деятельности финансовых пирамид. Для этого уже разработан соответствующий законопроект. Но как признают юристы, Мавроди он вряд ли испугает…

http://finance.eizvestia.com/full/mavrodi-dadut-boj

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Газета «Сегодня» в публикации «Ситуация в Украине: все растет, инфляция падает» пишет: Госслужба статистики подсчитала основные макроэкономические показатели развития Украины за январь-октябрь 2011 года…

http://www.segodnya.ua/news/14316900.html

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Также «Сегодня» в публикации «Протесты: способ свалить Азарова» пишет: даже в ПР говорят, что акциями управляют те, кто хочет смены премьера…

http://www.segodnya.ua/news/14316874.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «WSJ: Выборы в Думу - самое сильное разочарование для Путина за 11 лет» пишет: по заключению издания WSJ, «Единая Россия» Владимира Путина потерпела серьезную неудачу на парламентских выборах в воскресенье за несколько месяцев до президентских выборов, на которых В.Путин намерен вновь баллотироваться…

http://www.vedomosti.ru/library/news/1443543/wsj_vybory_v_gosdumu_stali_samym_silnym_razocharovaniem_dlya

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Также «Ведомости» в публикации «Российские компании перестали инвестировать» пишут: рекордное поступление экспортной выручки не помогло российской экономике — предприятия не инвестируют в развитие…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1443225/dengi_est_investicij_net

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Издание «Известия» в публикации «Банки пылесосят ликвидность» пишет: они готовятся к дефициту денежных средств или пользуются моментом, чтобы заработать…

http://izvestia.ru/news/508525

(УНИАН)