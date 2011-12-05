Главное на 5 декабря (день)

Энергетика

С 25 ноября по 2 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 25 ноября по 2 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,65 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – сохранились на уровне 10,30 грн./литр; на дизельное топливо – увеличились на 0,1% - с 9,72 грн./литр до 9,73 грн./литр.

В 2011 году Россия вновь уступит США лидерство на мировом рынке газа. Как пишут "Ведомости" в номере от 5 декабря, за первые девять месяцев 2011 года добыча природного газа в РФ составила 490,5 миллиарда кубометров, а в США - 505,4 миллиарда. Согласно статистике ЦДУ ТЭК, за 11 месяцев в России было добыто 608,159 миллиарда кубометров газа.

Издание отмечает, что добыча газа в России уступает американской, так как США активно занимают европейский рынок, являющийся ключевым для РФ. При этом США продают не собственный газ, а импортный, являясь перекупщиками "голубого топлива". Свой импорт страна сокращает за счет активной добычи сланцевого газа. Резкий рост добычи газа в США начался в 2006 году после бума добычи на сланцевых месторождениях.

Россия уступает лидерство на мировом рынке газа США с 2009 года. Тогда добыча газа в России за 12 месяцев сократилась на 12,4 процента - с 644,999 до 582,353 миллиарда кубометров из-за снижения мирового потребления, связанного с кризисом. Для сравнения, в США только за январь-октябрь 2011 года было добыто 620,2 миллиарда кубометров.

В августе сообщалось, что по итогам 2011 года в РФ будет добыто рекордное количество природного газа. Производство газа должно составить 671 миллиард кубометров, что на 3,4 процента больше прошлогоднего уровня добычи и почти на процент превосходит прежний исторический максимум (665 миллиардов кубометров в 2008 году). К 2014 году российская добыча газа может достичь 741 миллиарда кубометров, пережает Lenta.ru.

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили добычу угля на 9,64%, или 6,601 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 75,072 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период увеличилась на 3,75%, или 825 тыс. тонн, – до 22,774 млн. тонн, энергетического – на 12,4%, или 5,777 млн. тонн, – до 52,299 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в январе-ноябре т.г. нарастили добычу на 0,9%, или на 319,2 тыс. тонн, - до 25,202 млн. тонн. В отчетный период на госшахтах добыто 6,919 млн. тонн коксующегося угля и 28,283 млн. тонн энергетического угля.

В ноябре т.г. в Украине добыто 6,899 млн. тонн рядового угля, что на 5,4%, или на 353,352 тыс. тонн больше, чем за ноябрь 2010 года.

Напомним, Минэнергоугля прогнозирует, что по итогам 2011 года добыча угля в Украине возрастет на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Финансы Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год во втором чтении отсрочивается в связи с незавершением газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в четверг, 8 декабря планировалось рассмотрение проекта бюджета на 2012 год и соответствующей программы социально-экономического развития.

«Предлагается отсрочить рассмотрение этих вопросов ввиду того, что не завершены еще переговоры по газовой тематике», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, такая отсрочка, «очевидно, связана с необходимостью уточнить некоторые положения проекта госбюджета».

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает в государственном бюджете на 2012 год четко урегулировать все вопросы, которые связаны с льготами для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете парламента.

«Наше предложение – давайте договоримся все вместе, что мы внесем те пункты, которые нужно вычеркнуть по данным льготам в государственном бюджете, и на этом прекратим спекуляции», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что фракция Партии регионов выступает за отмену льгот для депутатов и предлагает ввести такое понятие, как «средства на обеспечение деятельности депутатов».

«А все, что касается льготного режима, то это нужно отменить, и само понятие снять. И это можно системно отобразить в государственном бюджете», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Транспорт и связь

В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник Госавтоинспекции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 4 на 5 декабря в Красноармейском районе Донецкой области.

Во время несения службы на служебном автотранспорте на трассе «Донецк-Днепропетровск» экипаж из двух сотрудников ГАИ заметил автомобиль «ВАЗ-2101», который двигался на большой скорости, грубо нарушая Правила дорожного движения. Последний к тому же был технически не исправен - из-за оторванного глушителя от автомобиля шел шлейф искр, отмечается в сообщении.

Требования сотрудников милиции остановиться водителем автомобиля «ВАЗ-2101» были проигнорированы, водитель и пассажиры предприняли попытку скрыться и свернули в сторону села Гришино. В указанном селе работники Госавтоинспекции настигли автомобиль и приказали находившимся в нем гражданам выйти. Из салона на милиционеров бросились как минимум четверо (данные уточняются) злоумышленников. Вооруженные бандиты нанесли отверткой одному сотруднику ГАИ колото-резаную рану груди и избили битами, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Второй сотрудник успел достать табельное оружие и произвести выстрел, которым был ранен один из нападающих. После этого преступники скрылись.

Благодаря оперативно введенному плану «Сирена», в 04.00 5 декабря подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны сотрудниками милиции на границе с Днепропетровской областью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

У 28-летнего погибшего младшего сержанта милиции Александра Белого осталась жена и дочь, которой еще не исполнилось и двух лет, уточнили в милиции.

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о ликвидации Государственной инспекции связи (ГИС).

Об этом говорится в решении НКРС №695 от 1 декабря 2011 г. «О прекращении ГИС как юридического лица в составе НКРС», которым располагает УНИАН.

Согласно этому решению, НКРС во исполнение Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 г. № 1065/1065 «О ликвидации Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины», направила в Кабинет министров Украины предложение относительно прекращения ГИС как юридического лица в составе НКРС и проект постановления Кабинета министров «О ликвидации Государственной инспекции связи».

Согласно данному постановлению, должна быть образована комиссия по ликвидации ГИС во главе с начальником ГИС Владиславом БИБОЙ, который должен обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с ликвидацией ГИС, передачу материальных ценностей, которые находились на балансе ГИС в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и др.

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