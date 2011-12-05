Мэр Одессы Костусев госпитализирован

Городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ госпитализирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии первый вице-мэр Сергей ЧЕРНЕНКО.

По его данным, А.КОСТУСЕВ попал в больницу с острой сердечной недостаточностью.

В свою очередь заместитель начальника Управления информации Департамента информации и связи с общественностью Наталья МАЛЬЦЕВА уточнила УНИАН, что «А.КОСТУСЕВ был госпитализирован в ночь на понедельник в реанимационное отделение клиники «Инто-Сана». Сейчас находится на лечении. Предварительный диагноз: гипертонический криз».

С учетом возникшей ситуации, представители общественности Одессы объявили об отмене сегодняшней акции «проводов Второго Ришелье» на площади перед зданием мэрии.

Участникам акции «предлагалось поднять бокал за то, что КОСТУСЕВ вылетел из Одессы как пробка из бутылки одесского шампанского».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе городской председатель Одессы А.КОСТУСЕВ, по сведениям из окружения мэра, подал отставку. При этом источник агентства не назвал мотивов ухода с должности.

Глава Одесской облгосадминистрации и лидер областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК отказался подтвердить либо опровергнуть сообщение об отставке мэра Одессы.

Между тем народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ подтвердил в интервью "Комсомольской правде", что А.КОСТУСЕВ складывает полномочия мэра Одессы. «Никаких слухов нет: КОСТУСЕВУ предложили занять новую должность, и он согласился, - заявил С.КИВАЛОВ. - При этом не думайте, что его кто-то заставлял или приказывал, он сам сделал свой выбор». (УНИАН: по данным СМИ, А.КОСТУСЕВ возглавит Государственную инспекцию по защите прав потребителей).

3 декабря руководитель Управления информации горсовета Анна ОСИПЧУК подтвердила, что «А.КОСТУСЕВ действительно ушел в отставку. Все официальные комментарии будут не раньше понедельника». Однако позже она заявила, что в Управлении об этом нет официальной информации.

Сегодня из источников в Администрации Президента стало известно, что к мэру Одессы имеются претензии: якобы в его работе «стало больше минусов, чем плюсов». А это недопустимо, поскольку Одесса является одним из базовых регионов, обеспечивающих электоральную поддержку Партии регионов, сказал, в частности, собеседник «Коммерсанта». Также он отметил, что, "кроме Сергея КИВАЛОВА, у нас пока нет другого кандидата на пост мэра Одессы".