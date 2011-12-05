Анонс на 6 декабря

* Президент Виктор Янукович с рабочей поездкой посетит Донецкую область.

* Круглый стол на тему: «Роль страхования депозитов в поддержке стабильности финансовой системы и обеспечении защиты прав потребителей финансовых услуг». Мероприятие состоится под патронатом Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики при поддержке Всемирного банка. Участники: Виталий Хомутынник, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Юрий Полунеев, председатель подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Мартин Райзер, Региональный директор по Украине, Беларуси и Молдове; Мариус Висмантас, Региональный директор, ECPSF, ECA; Анжела Пригожина, старший финансовый специалист, ECSPF, ECA, Игорь Соркин, зам.председателя НБУ и ин.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится международный круглый стол на тему: «Механизмы финансовой поддержки институтов гражданского общества и мероприятия по укреплению доверия: лучшие национальные и международные практики», организованный Секретариатом КМУ и Координатором проектов ОБСЕ в Украине при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Великобритания). Участники: посол Любомир Копай, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Дмитрий Андреев, директор Департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.

* Пресс-конференция, посвященная подведению итогов Всеукраинского конкурса «Инновационный прорыв 2011. Год информационных технологий». Организатор конкурса - компания Global Management Challenge. Участники: Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп»; Анна Дегтярева, ген. директор компании Global Management Challenge; Руслан Крамаренко, зам.главы КГГА; Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт Украина»; Владимир Лукьянченко, ученый, победитель конкурса «Инновационный прорыв» 2010 г.

* Брифинг с участием руководства Министерства финансов. Представитель Минфина ответит на вопросы граждан на прямой правительственной телефонной линии в клубе Кабинета Министров. Тел. 254-0565.

* Состоится Третье Заседание Рабочей группы «Украина - ЕС на пути к ЗСТ» Национального Конвента Украины относительно ЕС на тему: «Зона свободной торговли между ЕС и Украиной: перспективы для сектора энергетики». Сопредседатели Рабочей группы - Валерий Пятницкий, замминистра экономического развития и торговли Украины и Анатолий Кинах, президент УСПП. Ожидается участие Ю.Бойко, министра энергетики и угольной промышленности Украины и М.Мартыненко, народного депутата Украины, председателя Комитета ВРУ по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. Вопросы: энергетики в контексте соглашения ЗСТ: итоги переговорного процесса; ЗСТ и энергетическая интеграция Украины; Евроинтеграция Украины: новые правила игры для отечественного энергорынка; Модернизационное измерение евроинтеграции для энергетической отрасли и др.

* Пресс-конференция по случаю старта эко-проекта «Экофан» в четырех украинских городах, принимающих УЕФА ЕВРО, - 2012™. Вопросы: кто такие настоящие Экофаны, за что будут соревноваться команды Экофанов принимающих городов, и как они помогут жителям стать наилучшими хозяевами футбольного чемпионата. В программе также первая экологическая акция в рамках проекта «Экофан» - построение эко-елочки из вторичных материалов. Приглашены: Татьяна Слишик, начальник ГУ по вопросам подготовки ЕВРО-2012 КГГА; Олеся Жулинская, директор по связям с общественностью компании «Кока-кола Украина», инициатор проекта «Экофан»; Владимир Гаркуша, активист общественной инициативы «Сделаем Украину чистой».

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