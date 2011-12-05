Главное на 5 декабря (вечер)

Финансы

НБУ рассчитывает привлечь у населения 10 млрд. долл.

Выпуск инвестиционных монет и «золотых» сертификатов за несколько лет позволит привлечь у населения 10 млрд. долл.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с иностранными представителями инвестиционных компаний и фондов 1 декабря, сообщается на официальном сайте НБУ.

"Во-первых, выпуск только двух инструментов - инвестиционных монет и "золотых" сертификатов в течение нескольких лет должен абсорбировать более 10 млрд. долл. из тех 50-70 млрд. долл., которые сейчас находятся на руках у населения. Во-вторых, облигации внутреннего государственного займа, которые в ближайшее время будут выпущены правительством и рассчитаны на физических лиц, также позволят нам привлечь в золотовалютный резерв Украины часть средств населения, которые на сегодня не принимают участия в экономических процессах и находятся вне банков", - отметил С.АРБУЗОВ.

По словам председателя Нацбанка, на сегодня удалось удержать стабильность курса национальной валюты и не потерять резервы. "Если не будет недопонимания с внешними инвесторами и панических настроений у внутренних инвесторов, резерв будет расти. С начала года в Украину поступило почти 14 млрд. долл. США. То есть даже сегодня, когда во всем мире сложная экономическая ситуация, мы имеем приток валюты в страну", - сказал он и добавил: "Согласно предварительным данным, спрос населения Украины на иностранную валюту составляет около 10 млрд. долл. в год. Поэтому, если уменьшить этот спрос хотя бы наполовину, то еще 5 млрд. долл. дополнительно попадут в резервы. Кроме того, когда мы перейдем на уплату за газ в рублях, то еще 8 млрд. долл. останутся в золотовалютном резерве страны".

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что НБУ ожидает восстановления роста золотовалютных резервов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует начать выпуск инвестиционных монет в середине декабря. Доходность монет будет формироваться исходя из роста или падения стоимости золота на мировом рынке.

Кроме того, Нацбанк намерен начать выпуск инвестиционных сертификатов, которые также привязаны к стоимости золота, но будут отличаться от монет более широкими возможностями. Первые размещения сертификатов могут состояться уже в конце декабря.

Справка УНИАН. Согласно данным Национального банка Украины, международные валютные резервы в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 ноября в структуре резервов 32,492 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 111,45 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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Правительство выделило 2 млрд. грн. на выплату зарплат бюджетникам

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 2 млрд. грн. на выплату зарплат в бюджетной сфере и другую социальную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Николай АЗАРОВ после посещения одной из многодетных семей Киева.

«Сегодня правительство приняло решение почти 2 млрд. направить на другие виды социальной помощи там, где возникли проблемы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, речь идет о выплате зарплат работникам бюджетной сферы в тех регионах, где возникли проблемы, то есть, местные бюджеты не справились с выплатой зарплат бюджетникам.

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В госбюджете на 2012 год будет увеличено финансирование Вооруженных сил - Янукович

В государственном бюджете на 2012 год будет увеличено финансирование Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на торжествах по случаю 20-й годовщины ВСУ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его целью является создание современной профессиональной, мощной, технически оснащенной и мобильной армии, которая будет выступать надежным гарантом безопасности нашего государства.

«Благодаря введению политики внеблоковости, вокруг Украины образован пояс безопасности и стабильности. Достигнуты существенные сдвиги в укреплении отношений и расширении сотрудничества с нашими соседями и, в первую очередь, с Российской Федерацией, странами Европейского Союза. Сохранен конструктивный формат взаимовыгодных отношений с Североатлантическим альянсом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, успехи во внешней политике позволили нам сосредоточить основные усилия на решении экономических проблем, от успешного преодоления которых, в первую очередь, зависит дальнейшее развитие национальных Вооруженных сил.

«Эффективное реформирование украинской арии остается одним из важнейших приоритетов власти. Украинскую армию ожидают радикальные изменения», - отметил он.

«Как Президент и Верховный главнокомандующий я уверен, что с утверждением новых редакций стратегических документов оборонного планирования процесс построения новой армии приобретет четко определенную перспективу. Мне хорошо известно состояние дел в Вооруженных силах. Они переживают те же сложности, что и государство и общество в целом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, по его словам, сегодня очень важно обеспечить армию новой и модернизированной техникой. Это требует применения современных подходов к ресурсному и материально-техническому обеспечению, подчеркнул он.

«Разрешению этих и других неотложных проблем Вооруженных сил Украины призван способствовать оборонный бюджет 2012 года. В нем в среднем в три раза предусмотрено увеличение расходов на развитие вооружения и военной техники, почти в два раза – на подготовку войск. Это позволит украинской армии начать переход от «бюджета проедания» к бюджету реформирования и развития Вооруженных сил», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня необходимо принять меры для сохранения офицерских кадров, повышения престижа воинской службы. Особенно это касается должностей командиров низшего и среднего звена.

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В Беларуси в 2012 году курс рубля будет в пределах 9-10 тысяч за доллар – эксперты Forex Club

Минск. В Беларуси в 2012 году обменный курс прогнозируется в пределах 9-10 тысяч белорусских рублей за доллар США при условии инфляции на уровне 19-22%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам заявил старший аналитик Forex Club в Беларуси Валерий ПОЛХОВСКИЙ.

«По нашим прогнозам, рост ВВП в Беларуси в 2012 году ожидается на уровне 0-2%, инфляция при отсутствии стимулирования валовых показателей составит 20%. И при условии выполнения планов по инфляции курс будет находиться на уровне 9-10 тысяч», - сказал В. ПОЛХОВСКИЙ.

Он считает, что правительство Беларуси должно сконцентрировать усилия на обеспечении максимально благоприятной макроэкономической среды, где стабилизация инфляции является основным параметром.

«В сложившихся экономических условиях очень трудно оценить, каким реально может быть экономический рост. Лучше отталкиваться от ВВП, который получится, и не надо его таргетировать», - сказал В. ПОЛХОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что после объединения двух торговых сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже курс, который установился на уровне 8600 белорусских рублей за доллар, сейчас продолжает колебаться в относительно небольшом коридоре.

«Но инфляция не стоит на месте, она растет почти по 10% в месяц. В результате реальный обменный курс ослабевает», - сказал аналитик Forex Club.

В.ПОЛХОВСКИЙ убежден, что если инфляция продолжит оказывать давление на экономику, эффект от девальвации будет ослабевать.

«Поэтому Нацбанку Беларуси и надо корректировать реальный обменный курс рубля на уровень инфляции, если мы нацеливаемся на достижение более высоких темпов экономического роста. Иначе начнется торможение во внешней торговле», - считает он.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП в Беларуси в 2012 году прогнозируется на уровне 5-5,5%, инфляция замедлится до 19-22%. Такие данные были обнародованы руководителями правительства и Национального банка Беларуси 22 ноября на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития страны, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год.

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ТЭК

Без участия Евросоюза реорганизация «Нафтогаза» не возможна - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что реорганизация НАК «Нафтогаз Украины» не возможна без участия Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По его словам, оппозиция обеспокоена газовыми переговорами между Украиной и Россией, поскольку точно никто не знает, что именно происходит.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Украина является подписантом Европейской энергетической хартии и поэтому должна осуществлять реорганизацию «Нафтогаза» и газотранспортной системы исключительно на принципах европейского законодательства.

«Не могут Украина и Россия сегодня самостоятельно подписать соглашение, которое бы предусматривало реорганизацию НАК «Нафтогаз» или ГТС без европейских партнеров», - добавил он.

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«Нафтогаз» сможет оплачивать российский газ в рублях – допсоглашение

Москва. НАК «Нафтогаз Украины» сможет осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром», по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

«По итогам встречи ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи газа. Дополнение позволяет «Нафтогазу Украины» оплачивать поставки российского газа и в рублях», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив плодотворность ведущегося диалога. Было высказано единое мнение, что переговоры об условиях поставки российского газа на Украину, по-видимому, могут быть завершены до конца 2011 года.

Справка УНИАН: 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

— купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы;

— об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.

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Агро

В четверг ВР может рассмотреть законопроект о рынке земли

В четверг, 8 декабря, в парламенте планируется рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на брифинге.

В то же время он добавил, что «до конца этого года я не вижу возможностей принятия в окончательной редакции» данного законопроекта.

По словам В.ЛИТВИНА, «здесь не нужно спешить, учитывая чрезвычайную чувствительность и важность этого законопроекта».

По мнению председателя ВР, законопроект необходимо назвать «Обращение земель сельскохозяйственного назначения», а не «О рынке земель». По его словам, данный законопроект касается не только рынка земли.

Как сказал В.ЛИТВИН, не нужно бояться, что «кто-то придет и абсолютно скупит землю». «Там такие жесткие предохранители, что это сделать будет невозможно», - объяснил он.

В.ЛИТВИН отметил, что в случае принятия законопроекта предусматривается введение его в действие с 1 января 2013 года. По его словам, это нужно для того, чтобы посмотреть, насколько формулировка, позиции, подходы этого закона соотносятся с реалиями жизни».

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Минагропрод снизил прогноз экспорта зерна до 23-24 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) на 11-12% - до 23-24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей КВАША.

«Предыдущие прогнозы у нас были 26-27 млн. тонн зерна, сейчас мы... считаем, что 23-24 млн. тонн будут реальные объемы, которые можно экспортировать», - сказал С.КВАША.

Он отметил, что в связи с неблагоприятными для посевов озимых зерновых культур погодными условиями, которые сложились на сегодня в Украине, правительство увеличило прогноз по объемам переходящих запасов продовольственного зерна вдвое — с 2,4 млн. тонн до 5 млн. тонн. Это предусмотрено в балансах, которые будут пересматриваться в феврале 2012 года. «Увеличено количество переходящих запасов продовольственного зерна до 5 млн. тонн - было 2,4 млн. тонн - в связи с условиями, которые формируются на рынке, неблагоприятными по озимым. Мы сможем пересмотреть этот баланс, если что-то изменится», - сообщил директор департамента. Он отметил, что согласно разработанным балансам, переходящие запасы пшеницы в целом оцениваются в 7,4 млн. тонн.

При этом правительство не намерено ограничивать экспорт зерна из Украины. «У нас были хорошие переговоры и с ассоциацией зерновой, и с трейдерами. Речь идет о том, что никаких ограничений у нас нет, кроме аккуратной позиции по продовольственной пшенице», - пояснил С.КВАША.

По данным Минагропрода, на 1 декабря экспорт зерна составил 6,919 млн. тонн, из них пшеницы — 2,146 млн. тонн, в том числе продовольственной 1,107 млн. тонн и фуражной 1,04 млн. тонн, ячменя — 1,837 млн. тонн и кукурузы — 2,856 млн. тонн. «Причем за ноябрь мы смогли впервые пройти двухмиллионный рубеж и экспортировать 2,15 млн. тонн, с начала маркетингового года это наилучший показатель», - добавил С.КВАША.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в 2011-2012 МГ на уровне 26-27 млн. тонн.

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Соцполитика

Януковича на выборах Президента готовы поддержать только 12% украинцев – опрос

12% украинцев готовы поддержать действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос, каким бы был Ваш выбор, если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье, 12% отметили, что проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА.

При этом 10% опрошенных заявили о поддержке лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО, 8% готовы проголосовать за лидера партии “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА, по 4% – за лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО и лидера партии “УДАР” Виталия КЛИЧКО.

Социологи отметили, что за последние четыре месяца электоральная поддержка В.ЯНУКОВИЧА уменьшилась почти на одну пятую (с 15% в июне до 12% в ноябре). Вместе с тем объемы электоральной поддержки Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА практически не изменились (не претерпели статистически значимых изменений). Также статистически значимо – более, чем на треть – выросли за четыре месяца объемы электоральной поддержки В.КЛИЧКО и П.СИМОНЕНКО.

Региональное распределение сторонников среди первых трех кандидатов выглядит следующим образом:

- В.ЯНУКОВИЧ имеет наибольшую поддержку в Восточном (21%) и Южном (17%) регионах; в Центральном регионе за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 8% опрошенных, в Западном - 3%.

- Ю.ТИМОШЕНКО имеет наибольшую поддержку в Западном (21%) и Центральном (12%) регионах; в Южном регионе за нее готовы отдать голоса 3% опрошенных, в Восточном регионе – 3%.

- А.ЯЦЕНЮК наибольшую поддержку имеет в Западном (17%) и Южном (7%) регионах; в Центральном регионе за него готовы отдать голоса 6% опрошенных, в Восточном регионе – 3%.

Опрос был проведен 4-15 ноября. Методом интервью опрошены 2037 респондентов, которые живут во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Кабмин отозвал законопроект об ограничении выплат на детей одиноким родителям

Кабинет министров отозвал из Верховной Рады законопроект об ограничении выплат помощи на детей одиноким родителям в зависимости от дохода семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после посещения одной из многодетных семей Киева.

«Закон то мы отозвали. Дело не в этом. Давайте же говорить правду, есть у нас семьи, которые ни в каких социальных пособиях не нуждаются. Наверное, этим семьям грех у государства брать при миллионных доходах 3-5 тыс. грн. помощи», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в прессе неправильно был понят этот законопроект, и он не предусматривает изучение наличия дорогого имущества у одиноких родителей, имеющих детей.

При этом глава правительства подчеркнул, что говорил по этому поводу с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, который инициировал этот законопроект, на предмет необходимости разъяснения норм предлагаемого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, правительство пересматривает подход к предоставлению государственной социальной помощи. Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО на расширенном заседании правительства пояснил, что с 1 декабря 2011 года на всю страну будет распространен эксперимент по косвенной оценке доходов граждан, претендующих на социальное пособие. Этот метод с апреля применяется в трех областях - Волынской, Кировоградской и Черниговской.

Согласно законодательству, мать-одиночка или женщина, воспитывающая ребенка до трех лет, может претендовать на гарантированный уровень защиты в размере 30% от прожиточного минимума (ПМ) или получать всю сумму в размере ПМ, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% минимума. Эксперимент предполагает оценку доходов и расходов с тем, чтобы «индивидуально оценить состояние каждой матери».

С апреля 2011 года «косвенными методами» проверяли обоснованность социальных выплат матерям-одиночкам в Волынской, Кировоградской и Черниговской областях. Закон им гарантирует ежемесячную выплату 30% от прожиточного минимума (с 1 декабря - 953 грн.).

По мнению чиновников правительства, результаты эксперимента показали, что лишь каждая четвертая мать-одиночка действительно нуждается, а реальные доходы остальных трех вполне позволяют им обходиться без помощи государства.

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В проекте госбюджета-2012 объем льгот и жилсубсидий увеличен на 1,1 млрд. грн.

В проекте государственного бюджета на 2012 год общий объем соответствующих субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий для населения составляет 10,152 млрд. грн., что на 1,073 млрд. грн. больше, чем в текущем году.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов, в проекте госбюджета-2012 не предусмотрено сокращения расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан.

Напомним, что согласно Бюджетному кодексу в общем объеме субвенций из госбюджета местным на программы социальной защиты населения ежегодно учитываются расходы на предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива, сжиженного газа, услуги связи, бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте и др. следующим категориям граждан: ветеранам войны и труда; жертвам нацистских преследований, ветеранам военной службы, органов внутренних дел; гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, детям войны и т. д.

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Промышленность

Около 500 работников Херсонского машиностроительного завода пикетировали ОГА

В Херсоне около 500 работников ООО «Херсонский машиностроительный завод» пикетировали здание местной областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, работники ХМЗ, как и две недели назад во время акции перед зданием ОГА, требовали от областной власти содействия в "пробивании" на уровне МинАП участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Сегодня для поддержки своей позиции инициативная группа работников ХМЗ собирала подписи коллег под обращением к народным депутатам и экс-генпрокурору, а ныне советнику генерального прокурора Украины Михаилу ПОТЕБЕНЬКО.

Как сообщил генеральный директор предприятия Виктор СЛОБОДЯНЮК, протест носит исключительно мирный характер и никаких активных акций в отношении исполнительных органов и других учреждений они не планируют.

"Тут пошли разговоры, мол, давайте опять захватывать облгосадминистрацию, как в марте 2009 года, тогда нас услышат. Это все провокации. Те, кто пришел сюда, ничего подобного не планируют. Я даже предупредил правоохранительные органы об этом и попросил всех, кто будет призывать к каким-то силовым методам протестов, задерживать. Это - не наши люди", - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

Также директор ХМЗ сообщил, что у него есть разрешение мэрии Херсона на проведение мирных акций до 1 января 2012 года.

По словам собравшихся, они поддерживают позицию руководства предприятия и требуют от государства развивать отечественное производство сельхозтехники, а не финансировать коллег из России, Беларуси и других стран.

В то же время среди работников ХМЗ ходят разговоры о необходимости привлечь больше внимания к своей акции, поэтому некоторые из них готовы по примеру чернобыльцев начать голодовку.

Между тем заместитель губернатора Анатолий ХОМЕНКО, который курирует вопросы, связанные с промышленностью, комментируя ситуацию на ХМЗ, отметил: "Им (дирекции ХМЗ - УНИАН) необходимо "довести" комбайн "Скиф" до серийного производства. Руководство министерства (аграрной политики и продовольствия - УНИАН) готово закупить пробную партию из 50 комбайнов "Скиф" при условии их серийной сборки и прохождения всех необходимых технических испытаний в институте им. Погорелова». "Сырую" технику никто покупать не будет", - заявил А.ХОМЕНКО.

Также вице-губернатор отметил, что облгосадминистрация готова оказать ХМЗ в данном направлении необходимую поддержку.

Сегодня же протест сельхозмашиностроителей ограничился передачей указанных требований в приемную губернатора области Николая КОСТЯКА.

Как сообщал УНИАН, собственник ООО «ХМЗ» и ООО «БелоцерковМАЗ» Александр ОЛЕЙНИК заявлял, что принятие находящегося на рассмотрении в Верховной Раде законопроекта № 8764 «О внесении изменений к Закону «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» убьет отечественную отрасль сельхозмашиностроения.

По словам А.ОЛЕЙНИКА, указанный законопроект, проголосованный в Верховной Раде в первом чтении 7 октября, нивелирует требование к отечественным производителям сельхозтехники о том, что доля произведенных в Украине комплектующих, в составе их продукции, должна составлять не менее 50%.

Рассмотрение законопроекта намечено на первую декаду декабря текущего года.

Справка. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью переходит на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

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Транспорт/Связь

Аэропорт «Борисполь» не смог привлечь кредитную линию на 130 млн. долл.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» не смогло привлечь кредитную линию в размере 130 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, торги были отменены, так как на участие в конкурсе была подана только одна заявка.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 25 ноября 2011 года.

Напомним, что Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» объявило тендер на услуги по предоставлению кредита в течение 2011-2012 гг.; лимит кредитной линии - 130 млн. долларов США. Срок подачи предложений был заявлен до 10 ноября, однако эти сроки переносились.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» проводит реконструкцию и строительство нового терминального комплекса D запланированной пропускной способностью – 3 тыс. чел. Запланированный ввод в эксплуатацию – конец 2011-го – начало 2012 года. Стоимость контракта – 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств аэропорта «Борисполь».

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Завтра в Украине будут идти дожди, температура - 0-15° тепла

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях ночью ожидается небольшой дождь, в Карпатах со снегом, днем без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 0-5° тепла, на западе местами - 1-3° мороза, днем - 2-7° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6° мороза. На остальной территории - дожди, днем в восточной части местами сильные, только ночью в Крыму и Приазовье без осадков; температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°; в Крыму ночью - 6-11° тепла, днем - 10-15°.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье, в южных областях и в Крыму порывы 17-22 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 2-7°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 4-6°.

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