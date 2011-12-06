В Киевской области обстреляли машину кандидата в мэры Вишневого от партии «УДАР»

В понедельник, 5 декабря, в 20:30 в городе Вишневе Киевской области неизвестный обстрелял машину кандидата в мэры, депутата горсовета и председателя городской организации партии «УДАР Виталия Кличко» Антона ЗАМАРАЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, нападение произошло на улице Жовтневой, в центре города.

«А.ЗАМАРАЕВ вышел из офиса партии и садился в машину, когда к нему подбежал неизвестный и начал стрельбу. А.ЗАМАРАЕВ успел сесть в машину, поэтому пули задели только автомобиль. Неизвестный скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

По данным «УДАРа», кандидат в мэры города Вишневе не пострадал, на месте нападения работает милиция.

Также в пресс-службе сообщили, что выборы мэра в Вишневом назначены на 11 декабря этого года. На эту должность баллотируются более 20 кандидатов.

«В партии «УДАР» не исключают, что нападение на их кандидата связано с выборами и имеет политическую подоплеку», - отметили в пресс-службе.