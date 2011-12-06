ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как Тигипко пытался урезать помощь матерям-одиночкам» пишет: в правительстве Азарова разразился скандал из-за законопроекта Сергея Тигипко, направленного на ограничение выплат матерям-одиночкам. Первый вице-премьер Андрей Клюев осудил инициативу "молодого реформатора", а премьер встал на его защиту…

http://delo.ua/ukraine/kak-tigipko-pytalsja-urezat-pomosch-materjam-odinochkam-169186/

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Также «Дело» в публикации «Налоговая установила рекорд: за полтора месяца расследовала дело Тимошенко» пишет: следователи Налоговой завершили досудебное следствие по второму делу Юлии Тимошенко - злоупотребления на должности главы ЕЭСУ. Этим делом налоговики начали заниматься 20 октября, когда генпрокурор возобновил расследование дел против руководителей ЕЭСУ…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-ustanovila-rekord-za-poltora-mesjaca-rassledovala-delo-169184/

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«Дело» в публикации «Украина могла отказаться от НДС после Оранжевой революции – эксперт» пишет: Украина могла обойтись без налога на добавленную стоимость в 2005 году, когда уровень его поступлений в бюджет почти сравнялся с уровнем возмещения предприятиям, считает экс-руководитель Школы Финансов при Киево-Могилянской Бизнес-Школе, управляющий партнер FinArt Smart Solutions Михаил Колиснык…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-mogla-otkazatsja-ot-nds-posle-oranzhevoj-revoljucii-eksp-169191/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Труба зовет», в котором пишет: Украина решила изменить свою позицию по созданию газотранспортного консорциума с Россией. Затягивание решения этого вопроса привело к неразрешимым проблемам "Нафтогаза", а помощи от Европы страна так и не дождалась. Тем временем данные ЕС обещания тормозят подписание новых газовых соглашений с Россией. В Минэнерго открыто выражают недовольство европейскими партнерами. Это должно ускорить создание консорциума, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1831899

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин раскроет код», в котором пишет: Кабинет министров утвердил госпрограмму постепенного внедрения "свободного" программного обеспечения (ПО) с бюджетом почти 42 млн грн. По словам разработчиков документа, это не только сэкономит сотни миллионов гривен, ежегодно расходуемых на покупку лицензионного софта, но и поддержит украинских программистов. Оппоненты проекта напоминают, что "свободное" ПО далеко не всегда бесплатно и его внедрение может обойтись дороже, чем покупка лицензий…

http://www.kommersant.ua/doc/1831695

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Издание «Экономические известия» в публикации «Золото наполнит закрома Нацбанка» пишет: НБУ прогнозирует постепенный рост золотовалютных резервов. Впрочем, эксперты сомневаются, что одних лишь монетарных рычагов управления регулятора окажется достаточно…

http://finance.eizvestia.com/full/zoloto-napolnit-zakroma-nacbanka

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Земле продлили срок», в котором пишут: через два дня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли. К этому моменту в документе должно было быть учтено более 4 тыс. поправок и замечаний агропроизводителей. За оставшееся время внести такое количество правок нереально, поэтому закон в лучшем случае будет принят в целом, а корректировать его в соответствии с пожеланиями участников рынка чиновники обещают постфактум…

http://state.eizvestia.com/full/zemle-prodlili-srok

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«Экономические известия» публикуют материал «Квартирам говорят дешеветь», в котором пишут: почти год цены на столичную недвижимость простояли на месте. Теперь же им предстоит отправиться навстречу покупателю. Маневры чиновников и ухудшающийся экономический климат помогут обвалить цену квадратного метра…

http://markets.eizvestia.com/full/kvartiram-govoryat-deshevet

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Газета «Сегодня» в публикации «Чернобыльцам поднимут пенсии до 8200 гривен» пишет: перерасчет будет с 1 января…

http://www.segodnya.ua/news/14317316.html

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Также «Сегодня» в публикации «Пшеница подорожает из-за плохого урожая» пишет: урожай-2012 ожидается скромным. Засуха погубила посевы озимых. Госрезерв копит запасы зерна…

http://www.segodnya.ua/news/14317270.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мировой бизнес думает, что делать в случае распада еврозоны» пишет: глобальные корпорации готовят план действий на случай развала еврозоны. Российский бизнес этот сценарий пока игнорирует. В этом и опасность, отмечают эксперты: кто предупрежден, тот вооружен…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1444484/rok_protiv_evro

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Также «Ведомости» в публикации «Наш дурдом голосует «за» пишут: издание попыталось разобраться, каким образом менее 30% голосов за «Единую Россию», увиденные наблюдателями и социологами, в итоге превратились в 46% — такую цифру обнародовал Мосгоризбирком…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1444489/nash_durdom_golosuet_za

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Издание «Известия» в публикации «Банки получили возможность работать в новогодние праздники» пишет: Центробанк РФ создал условия для торгов на бирже в каникулы, которыми могут воспользоваться и кредитные организации…

http://izvestia.ru/news/508754

(УНИАН)