ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня

Верховная Рада решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение свыше 20 законопроектов. Кроме того, больше 30 законопроектов будут включаться в повестку дня сессии.