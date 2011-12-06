ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня
11:13, 06 декабря 2011Разное
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Верховная Рада решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение свыше 20 законопроектов. Кроме того, больше 30 законопроектов будут включаться в повестку дня сессии.
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