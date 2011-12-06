Главное на 6 декабря (день)

Финансы

Госдолг Украины вырос на 9% – до 59,09 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составил 471,38 млрд. грн., что на 59,09 млрд. долл., или на 9% больше по сравнению с началом года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, объем госдолга (внутренний и внешний) увеличился на 9,6% - до 44,51 млрд. долл. При этом внутренний долг вырос на 7,4% - до 19,11 млрд. долл., внешний — на 11,2% - до 25,39 млрд. долл.

Объем гарантированного государством долга вырос за 10 месяцев на 6,8% - до 14,59 млрд. долл., в т.ч. внутренний сократился на 4%, до 1,67 млрд. долл., внешний увеличился на 8,3% - до 12,91 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.

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Чернобыльцы в ноябре-декабре получат урезанные пенсии

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы в ноябре-декабре получат урезанные пенсии, а с января 2012 года – повышенные, которые каждому рассчитают по формуле исходя из зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке и.о. начальника Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Олег ВАТУЛИН.

По его словам, работники регионального управления Пенсионного фонда, «получив постановление Кабинета министров № 1210, не дожидаясь программного обеспечения, полностью в ручном режиме просчитывают все те варианты, которые касаются изменений пенсий чернобыльцев».

«И предварительные расчеты показывают, что действительно, пенсии всем категориям чернобыльцам увеличиваются, даже по сравнению с решениями судов», - отметил О.ВАТУЛИН.

Он пояснил, что «есть верхняя граница, предусмотренная постановлением Кабинета министров – это 10 прожиточных минимумов нетрудоспособных граждан, то есть, эта верхняя граница пенсии составляет 8 тыс. 230 грн.».

«Поэтому люди, которые получают по решению судов 7,5 тыс. грн., они будут получать, согласно постановлению Кабинета министров, до 8 тыс. 230 грн. А в Донецкой области большинство чернобыльцев получали пенсии в размере 7,5 - 7,6 тыс. грн., и у одного лишь была пенсия 12 тыс. грн.», - сказал О.ВАТУЛИН.

На вопрос УНИАН, будет ли такое начисление пенсий противоречить существующему чернобыльскому закону, О.ВАТУЛИН ответил: «Судя по суммам выплат, понимаете, в принципе, большого противоречия с чернобыльским законом как такового не существует». Уточняя, насколько небольшим будет расхождение, он заявил: «Я же не сказал, что стопроцентно увеличение будет абсолютно всем – в постановлении предусмотрен формульный подход (расчета пенсии) в зависимости от заработка. И есть максимально установленный уровень заработка за 1986 год – 1990-е годы – это 3 тыс. карбованцев».

При этом О.ВАТУЛИН добавил: «Нет оснований говорить, что сумма выплат у чернобыльцев станет меньше… В большинстве случаев, у 80%, у которых были назначения по решению судов, сумма пенсионных выплат составляла 7 тыс. 580 грн., но она поднимается с 1 января до 8 тыс. 230 грн.».

Журналисты попросили уточнить, останется ли в ноябре-декабре этого года у чернобыльцев урезанная пенсия, сумма которой была уменьшена с октября в несколько раз. О.ВАТУЛИН ответил: «Пока - да», но заверил, что над этой проблемой «все работают».

«Мы говорим о том, что касается постановления № 1210. Это будет с 1 января. А все, что касается ноября, декабря, мы работаем над этим вопросом. Об этой проблеме знает и Пенсионный фонд Украины, и Кабинет министров, то есть, полностью мы работаем в этих вопросах, - заявил О.ВАТУЛИН. - Мы прекрасно все просчитали, все просчитаем, даем, в принципе, все ответы на все вопросы, которые только есть. И ориентируемся на Пенсионный фонд Украины».

На вопрос, какую пенсию будут получать теперь инвалиды-чернобыльцы, которые были направлены на ликвидацию аварии из военкоматов и, будучи военнослужащими срочной службы, на тот момент не работали и не имели заработной платы, О.ВАТУЛИН ответил: «Здесь пунктом № 4 постановления Кабинета министров № 1210 установлен минимум для тех людей, которые были направлены с военкоматов и у которых отсутствуют справки о заработных платах. Для I группы инвалидности предусмотрено 285%, II группы – 255% и III - 225% прожиточного минимума для всех, кто утратил трудоспособность. В гривнях это 2 тыс. 280 грн. – 2 тыс. 40 грн. То есть, идет увеличение в любом случае в два раза».

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S&P намерено снизить рейтинги практически всех стран еврозоны

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s в понедельник поместило в список для пересмотра кредитного рейтинга с возможностью понижения практически все страны-члены еврозоны, в том числе Францию и Германию, которые на настоящий момент имеют наивысший рейтинг ААА, сообщает Associated Press.

На пересмотр поставлены рейтинги 15 из 17 стран еврозоны. В списке не оказалось только Греции (ее рейтинг S&P уже понизило до «мусорного») и Кипра – рейтинг этой страны уже поставлен на пересмотр с негативным рейтингом.

Понижение рейтинга таких стран, как Германия и Франция, если оно произойдет, может поставить под вопрос экономическое выздоровление еврозоны, подорванное угрозой дефолта Греции.

Летом, когда американский конгресс и Белый дом не могли договориться о подъеме потолка госдолга и возникла реальная угроза того, что США объявят дефолт по своим долговым обязательствам, агентство Standard & Poor`s снизило рейтинг США с ААА до АА+. Это вызвало значительное снижение индексов на фондовых площадках мира, пишет Газета.Ru.

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В Польше, впервые за почти три года, уменьшились сбережения граждан

Варшава. Частные сбережения граждан Польши в III квартале текущего года сократились впервые за последние 11 кварталов, составив на конец сентября 282,7 миллиардов долларов (1 долл. = 3,3 польских злотых).

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным исследовательской компании analizy.pl, увеличивающиеся с конца 2008 года, несмотря на мировой финансовый кризис, сбережения польских домохозяйств в III квартале уменьшились на 1,3%, или 3,8 млрд. долларов.

Компания отметила, что с учетом падения курса национальной валюты - польского злотого - сбережения в евро снизились на 10%.

По данным analizy.pl, больше всего на уменьшение сбережений поляков повлияла переоценка активов частных пенсионных фондов (OFE), которые из-за турбуленций на мировых финансовых рынках в июле-сентябре потеряли 4,6 млрд. долларов, или около 6% стоимости своих портфелей.

Пенсионные сбережения граждан 38-миллионой Польши на конец сентября т.г. в OFE составляли 69 млрд. долларов.

Вложения поляков в польские, заграничные инвестиционные и страховые фонды, а также акции, из-за их переоценки снизились на более чем 10% - до около 44 млрд. долларов.

В тоже время банковские депозиты, которые остаются самым распространенным среди поляков видом сбережений, в III квартале т.г. выросли на почти 4%, или 5 млрд. долларов, до рекордных за всю историю 138,6 млрд. долларов.

Количество наличных денег в обороте увеличилось на 1,3 млрд. - до 30 млрд. долларов.

Analizy.pl отмечает, что с декабря 2010 года по сентябрь 2011 года сбережения поляков увеличились на 2,5%, или 6,9 млрд. долларов (по текущему курсу), что втрое меньше темпов аналогичного периода в 2009/2010 годах.

"Первая за 11 кварталов отрицательная динамика сбережений домохозяйств в Польше связана с ухудшающейся конъюнктурой в экономике и переоценкой на рынках капитала. Во время предыдущего экономического замедления в 2007-2008 годах мы могли видеть аналогичную ситуацию трижды", - отмечает компания, которая, среди прочих проектов, исследует сбережения поляков 11-й год.

По данным экспертов, сбережения поляков, которые в 2000 году составляли около 75 млрд. долларов (по текущему курсу), постоянно увеличивались до обвала польского фондового рынка в конце 2007 года.

Как сообщал УНИАН, Польша стала единственной страной из 27 членов Европейского союза, экономика которой выросла в кризисном 2009 году, что позволило стране впервые в истории войти в шестерку крупнейших европейских экономик.

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ТЭК

В Украине планируют сократить разрыв между тарифами на тепло в регионах с 80% до 50%

Председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере коммунальных услуг Валерий САРАТОВ заявляет, что в Украине планируется сократить разрыв между тарифами на теплообеспечение в регионах с 80% до 50%.

Об этом В.САРАТОВ заявил в интервью "Газете по-украински" (№179 от 6 декабря).

"Сейчас разница между тарифами на тепло в разных регионах достигает 80 процентов. Наша задача - уменьшить эту разницу хотя бы до 50, а затем - до 25. Но только командными методами здесь ничего не сделаешь. Области могли бы сами выравнивать тарифные пики. Например, за счет укрупнения предприятий. Когда в каком-то большом городе тариф увеличится на копейку, от этого выигрывают потребители городка, в котором себестоимость тепла объективно более высокая", - сказал В.САРАТОВ.

Председатель Нацкомиссии добавил, что потребитель может в судебном порядке требовать качества тепловых услуг компаний.

"За холодные батареи можно судиться, лишь когда у потребителя есть договор на услуги теплоснабжения. Это может быть договор с ЖЭКом, теплоэнерго. Но у большинства потребителей такого документа нет. В таком случае необходимо жаловаться в районное или городское управление коммунального хозяйства. Там создают комиссию из представителей ЖЭКа и предприятия, которое производит тепло. Если в квартире действительно ниже плюс 18 градусов, комиссия составляет акты, потребителю делают перерасчет. Например, по Севастополю, который я возглавлял, в прошлом году за отопительный сезон мы вернули 3,4 миллиона гривень", - уточнил В.САРАТОВ.

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«Укрэнерго» объявило торги по отбору подрядчика строительства линии 750 кВ «ЗАЭС–Каховская»

НЭК «Укрэнерго» объявило о предварительной квалификации потенциальных участников тендера по отбору подрядчика строительства линии 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» в рамках реализации проекта, частично кредитуемого Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Об этом сказано в сообщении «Укрэнерго», опубликованном в официальной прессе.

Согласно сообщению, предварительная квалификация потенциальных подрядчиков будет проходить по 4 пакетам: строительство ЛЭП 750 кВ протяженностью 190 км; строительство ПС 750/330 кВ «Каховская»; строительство захода существующей двухлинейной линии 330 кВ «Новокаховская-Островская» (2 по 27,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ «Островская», а также захода существующей двухлинейной линии 330 кВ «Новокаховская-Херсонская» (2 по 15,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ «Херсонская».

Квалификационные предложения принимаются до 17 января.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6 000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5 300 МВт.

В рамках проекта, кроме строительства ЛЭП 750 кВ, предполагается также строительство подстанции 750/330/220 кВ "Каховская", а также 2 заходов ЛЭП 330 кВ.

Кроме того, предусматривается реконструкция подстанции 330/220 кВ "Новокаховская" и оборудования противоаварийной автоматики и связи.

Проект строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция (ПС) «Каховская» с ПС 750 кВ «Каховская», а также с заходами 330 кВ «ПС «Новокаховская» – ПС «Херсонская» и «ПС «Новокаховская» – ПС «Островская» оценивается в 4 млрд. 893,24 млн. грн.

19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное проектное соглашение о выделении "Укрэнерго" кредита в размере 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская».

16 сентября 2011 года Минэнергоугля и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач (ЛЭП) 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская в объеме 175 млн. евро.

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Суд отказал Merchant в удовлетворении иска к «Нафтогазу»

Хозяйственный суд Киева своим решением отказал в удовлетворении иска американской корпорации Merchant International Company Ltd., которая требовала взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» долг в размере 24 млн. 714,5 тыс. долл.

Об этом сказано в решении Хозяйственного суда Киева от 3 ноября 2011 года, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Долг НАК «Нафтогаз Украины» к компании Merchant образовался еще в конце 1990-х. Долг в размере 24,7 млн. долл. – это долг НАК «Нафтогаз Украины» перед российским «Газпромом».

В 1998 году «Укргазпром» (правопреемником которого впоследствии стала НАК «Нафтогаз Украины») и «Газпром» заключили договор, согласно которому часть поставленного объема газа в Украину будет оплачена в виде финансирования работ по строительству социальных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации.

Тем самым украинцы должны были обеспечить погашение задолженности третьих лиц перед предприятием «Северстудстрой» (входил в структуру «Газпрома»). Право требовать долг за газ от «Нафтогаза Украины» таким образом перешло предприятию «Северстудстрой».

Позже договор между сторонами был изменен – увеличены объемы поставок российского газа в Украину (с 0,07 млрд. куб. м до 0,2275 млрд. куб. м) и, соответственно, был увеличен размер финансирования строительства украинской стороной (с 3,6 млн. долл. до 18,2 млн. долл.).

Из этой суммы погашение задолженности перед «Северстудстроем» было оговорено в размере 14,6 млн. долл. Эта сумма – и есть долг, который от «Нафтогаза» требуют сейчас в судах. С учетом набежавших процентов за прошедшие годы, сумма претензий увеличилась до 24,71 млн. долл.

Впоследствии задолженность украинской компании россияне переуступили американской корпорации Merchant International Company Ltd, которая уже 10 лет в судах пытается добиться возврата долга.

В 2006 году Высший хозяйственный суд Украины принял положительное решение для американцев – о взыскании с «Нафтогаза Украины» 24,7 млн. долл. Но решение суда до последнего момента не было исполнено – деньги не выплачены.

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Строительство

Процедуру размежевания земель государственной и коммунсобственности упростят

Государственное агентство земельных ресурсов совместно с народными депутатами разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в основу законопроекта положен концептуально новый подход к разграничению государственной и коммунальной собственности в целях быстрого и качественного завершения размежевания земель без бюджетных затрат.

В агентстве пояснили, что новая процедура размежевания заключается в том, что в пределах населенных пунктов коммунальной собственностью объявляются все земли, кроме земельных участков частной собственности и земельных участков, на которых находятся объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности, а также находящиеся в постоянном пользовании органов государственной власти и государственных предприятий, учреждений и организаций.

При этом за пределами населенных пунктов в госсобственности остаются все земли, кроме частной собственности и земучастков, которые на момент размежевания были предоставлены в пользование коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям (кладбища, общественные пастбища, свалки и другие объекты коммунального хозяйства).

В случае, если после проведения размежевания земель возникает необходимость размещения на землях госсобственности коммунального объекта и, наоборот, на землях коммунальной собственности – государственной, соответствующие земучастки под указанными объектами будут автоматически менять форму собственности при оформлении правоустанавливающих документов на них.

«Все ранее разработанные проекты землеустройства остаются действующими и включаются составной частью в схемы землеустройства и технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных единиц, проектов землеустройства по благоустройству территории населенных пунктов, материалы инвентаризации земель, а также другую документацию по землеустройству», - сказал глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

По данным ведомства, на размежевание земель, согласно действующему с 2004 года закону, необходимо 2,5 млрд. грн., из которых за 8 лет его действия выделено только 0,5% от потребности.

Всего в Украине размежеванию подлежит более 29 млн. га земель. На сегодня принято 4100 решений, что составляет 31% от общей площади земель, подлежащей размежеванию, из них заказано 1126 проектов землеустройства (6,3% от общей площади), окончательно утверждено 88 проектов землеустройства (0,6% от общей площади).

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В Украине стоимость строительно-монтажных работ в январе-октябре выросла на 20%

В январе-октябре 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с сентябрем 2011 года, в октябре стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,4%.

С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 15,4%, по сравнению с октябрем 2010 года – на 18,2%.

В Госстате отметили, что за 10 месяцев т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 18,3%, по строительству транспортных сооружений – на 25,3%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,6%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 26,2%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.

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Соцполитика

Милиция вторично составила протокол в отношении чернобыльцев, которые голодают под Кабмином

Милиция вторично составила протокол об административном правонарушении в отношении чернобыльцев, которые голодают под Домом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сообщили журналистам, что сегодня ночью во второй раз работники милиции, ссылаясь на соответствующее решение суда, которым запрещено проводить массовые акции под Кабинетом министров, составили административный протокол, и больше никаких действий не предпринимали.

Также сегодня ночью, по словам участников акции, одному из голодающих стало плохо. Врачи «скорой помощи» на месте оказали ему необходимую помощь без госпитализации.

Участники акции сообщили, что сегодня к ним планируют присоединиться еще несколько чернобыльцев из Луганской области. Таким образом, общее количество голодающих превышает 20 человек.

Сейчас в парке неподалеку от места проведения акции дежурят две бригады «скорой помощи». Также присутствует милицейский спецавтомобиль группы документирования и один автобус с работниками милиции.

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Агро

Сахарные заводы произвели уже свыше 2,1 млн. тонн свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины, по данным на 5 декабря т.г., произвели 2 млн. 170 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2011 года против 1 млн. 502 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2010 году.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 17,44 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 13,16 млн. тонн на аналогичную дату 2010 года.

На 5 декабря т.г. заводами переработано 16,3 млн. тонн свеклы (в 2010 г. – 12,78 млн. тонн).

По информации ассоциации «Укрцукор», к переработке свеклы приступили 77 сахарных завода (в 2010 г. – 73 заводов). На сегодня продолжают переработку свеклы 25 заводов (в 2010 г. – 15), 52 заводов уже завершили производство (2009 г. – 58).

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 1,7 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года.

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Транспорт/Связь

Власть Киева ищет деньги для строительства метро на Троещину

Власть Киева ведет переговоры относительно источников финансирования строительства метро на Троещину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ во время прямого эфира на телеканале «Киев» сказал, что в следующем году в планах городской власти – продолжение строительства Подольско-Воскресенского моста и строительство метрополитена.

По его словам, сегодня рассматривается несколько вариантов финансирования этих работ. В частности, возможно и бюджетное финансирование, и сотрудничество с бизнесом на условиях государственно-частного партнерства.

«Сейчас мы активно ведем консультации с нашими партнерами, финансовыми организациями и банками Российской Федерации и с японской стороной. Побывав в командировках за границей, я убедился, что бизнес и власть – надежные партнеры. Также хочу отметить, что не важно, за какие средства будет построен этот участок метро, стоимость проезда в нем будет такая же, как и на остальных линиях метрополитена», – сказал А.ПОПОВ.

Он обратил внимание, что на Троещине будет и метро, и скоростной трамвай.

В частности, председатель КГГА отметил, что трамвайное сообщение – это лишь частичное решение проблемы транспортного обеспечения жителей района, поэтому городская власть в любом случае не откажется от строительства метро.

«Если раньше рассматривался вопрос: или строительство метрополитена, или трамвайных путей, то сейчас я могу сказать, что на Троещине будет и трамвай, и метро», – заверил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, трамвайная линия на жилом массиве Троещина будет реконструирована и достроена.

После реконструкции трамвайная линия будет работать в режиме легкого рельсового транспорта от улицы Милославской до узла пересадки на городскую кольцевую электричку.

В конце ноября в КГГА проинформировали, что в декабре начнутся работы по достройке трамвайной ветки на Троещине. Планируется, что киевляне смогут воспользоваться этим видом транспорта уже в мае-июне следующего года.

Стоимость проекта по строительству четвертой ветки метрополитена на массив Троещина в Киеве оценивается в 1,5 млрд. долларов.

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"Укравтодор" до конца года полностью откроет дорогу М-07 Киев-Ковель-Ягодин

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершила ремонтно-строительные работы на отдельных участках 248 км автомобильной дороги общего пользования М-07 Киев-Ковель-Ягодин и планирует полностью открыть ее до конца этого года.

Как говорится в сообщении "Укравтодора", переданном агентству УНИАН, дорога Киев-Ковель–Ягодин, общей протяженностью 488 км, является кратчайшим путем между Киевом и Варшавой. Она была построена в 70-х годах ХХ столетия с преимущественно цементно-бетонным покрытием и не отвечала современным требованиям по ровности и прочности. В связи с этим автолюбители и перевозчики вынуждены были использовать дорогу Киев-Чоп, что приводило к ее перегрузке.

Также в "Укравтодоре" сообщили, что на сегодняшний день ведомство выполнило запланированный на 2011 год план открытия 1500 км дорог общего пользования.

В 2012 году "Укравтодор" планирует открыть движение на 2000 км автодорог.

По данным Госслужбы, в 2009 году было открыто движение лишь на 92 км дорог, а в 2010-м - на 973 км.

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Завтра на юге и востоке Украины пройдут сильные дожди

7 декабря, по прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях Украины и в Крыму будет облачно, пройдут дожди, ночью местами сильные.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11°. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, на востоке и юге северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

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