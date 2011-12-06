Делегации Украины и России утвердили план работ по демаркации границы на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ по итогам очередного заседания Подкомиссии по приграничным вопросам и совместной украинско-российской демаркационной комиссии, которое состоялось в Москве 29-30 ноября.

«По итогам проведения совместной демаркационной комиссии утвержден план работ по демаркации границы на 2012 год, которая, в частности, устанавливает график проведения заседаний комиссии, предусматривает завершение подготовки соответствующих инструкций, начало полевых работ и установление пограничных знаков в пределах Черниговской и Сумской областей», - сказал А.ДИКУСАРОВ.