Янукович назвал два фактора, которые тормозят реформы в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал два фактора, которые сегодня тормозят реформы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на брифинге в Енакиево Донецкой области, после запуска новой доменной печи.

По его словам, сегодня в Украине тормозятся реформы из-за объективного фактора – мирового экономического кризиса и из-за субъективного фактора, к которому он отнес человеческий фактор.

«Объективные факторы, к ним я отнес факторы мирового экономического кризиса, который, безусловно, касается и Украины», - сказал Президент.

При этом он отметил, что сегодня в стране как раз думают над тем, какими способами защитить экономику Украины от кризиса. «Этот объективный фактор и тормозит», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. «А субъективный фактор – это фактор человеческий… у нас много людей, которые не готовы к реформам и морально и профессионально», - сказал глава государства.

Он акцентировал, что для этого в стране нужно готовить новые кадры профессионалов, «нельзя закрывать глаза на это и искать какие-то другие причины».

«Реформы это, прежде всего, возможность модернизировать нашу страну и двигаться в направлении улучшения жизни людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «если мы остановим это движение, мы будем иметь только минусы, и мы остановим развитие».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что многие сегодня ему говорят о кризисе, о нестабильности в мире, о том, что сейчас не подходящее время для реформ, но он считает, что «если мы будем ждать удобного хорошего времени, мы окажемся как те страны, которые мы видим по телевидению – это Греция, Португалия, Италия».

«Поэтому мы должны, во-первых, сберечь рост экономики, который сегодня есть… поэтому жить нужно всегда надеждой и верой, а для этого нужно много работать», - заключил Президент.