Грищенко и Лавров отмечают положительную динамику обустройства украинско-российской границы
18:28, 06 декабря 2011Разное
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Министры иностранных дел Украины и России Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ отмечают положительную динамику работы над демаркацией сухопутного участка украинско-российской границы, а также переговоров о делимитации границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во время встречи в Вильнюсе К.ГРИЩЕНКО отметил, что украинская сторона заинтересована в успешном и максимально динамическом продвижении обоих процессов.
Также К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВ обсудили график межведомственных консультаций.
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