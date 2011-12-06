Грищенко и Лавров отмечают положительную динамику обустройства украинско-российской границы

Министры иностранных дел Украины и России Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ отмечают положительную динамику работы над демаркацией сухопутного участка украинско-российской границы, а также переговоров о делимитации границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во время встречи в Вильнюсе К.ГРИЩЕНКО отметил, что украинская сторона заинтересована в успешном и максимально динамическом продвижении обоих процессов.

Также К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВ обсудили график межведомственных консультаций.