Грищенко обсудил с министрами иностранных дел Литвы и Германии подготовку к саммиту Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с министрами иностранных дел Литовской Республики и Германии Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ и Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ вопросы подготовки к саммиту Украина – ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, К.ГРИЩЕНКО во время встречи с А.АЖУБАЛИСОМ отметил успех литовского председательства в ОБСЕ в этом году.

А.АЖУБАЛИС подчеркнул, что Литва и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину в ее стремлении достичь полноправного членства в Европейском Союзе.

Со своей стороны, руководитель МИД Украины поблагодарил литовского коллегу за принципиальную позицию официального Вильнюса относительно включения положения о европейской перспективе в текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В центре внимания К.ГРИЩЕНКО и Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ также был ход переговоров относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.