Анонс на 7 декабря

* Состоится 45-e заседание Совета глав Администраций связи Регионального содружества в отрасли связи, посвященное 20-летию создания РСС. Организатор - Администрация Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины. Планируется рассмотреть основные достижения в отрасли телекоммуникаций в странах СНГ за 20 лет работы РСС, перспективы и стратегические направления дальнейшего сотрудничества между государствами, а также обсудить роль отрасли связи в социальном и экономическом развитии стран РСС. Состоится брифинг председателя Совета РСС, министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева и председателя Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Нетудыхаты.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится ІІ Международный Форум „Украина: брендинг страны и городов”. Вопросы: Продвижение бренда Украины (подходы государственных, международных и украинских экспертов); Влияние подготовки к Евро-2012 на украинские города; Капитализация Евро-2012 для развития бренда Украины в будущем и др. Организаторы - PRP, fedoriv.com и „ВікіCітіНоміка”. Мероприятие состоится при содействии Американской торговой палаты и УСПП.

* Состоится акция благодарности участников программы «Доступное жилье» Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при поддержке МФ «Відродження» в рамках проекта «Антикризисная программа поддержки физических лиц-пайщиков строительства жилья». В акции примут участие: участники программы «Доступное жилье» Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству; ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам».

* Состоится брифинг на тему: "Создание "Системы 112" по механизму государственно-частного партнерства. Современное состояние вопроса". Участники: Олег Боднар, директор представительства Cisco в Украине; Валерий Ищук, зам.директора по вопросам взаимодействия с государственными учреждениями Cisco в Украине; Йоханн Швайгер, зам..директора компании Frequentis по вопросам взаимодействия с экстренными службами; Питер Хаберл, директор департамента сбыта компании Frequentis; Ростислав Валихновский, начальник Управления медицинского обеспечения и по вопросам создания и внедрения Системы 112 МЧС Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Что ожидает на ОСББ с принятием "искаженного" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об объединениях совладельцев многоквартирного дома" (регистрационный номер 8474)?". Организатор - Гражданская сеть «ОПОРА».Участники: Татьяна Бойко, руководитель жилищно-коммунальных программ Общественной сети «ОПОРА»; Юрий Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины.

* Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности центра торговли "Дарынок" за 2011 год. Участники: ген.директор ЦТ "Дарынок" Русалан Красюк и директор компании "Украинская Торговая Гильдия" Виталий Бойко.

* Пресс-конференция председателя ГНС Украины Александра Клименко о результатах работы органов государственной налоговой службы за января-ноябрь 2011 года.

* Состоится обсуждение проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, в котором примут участие: председатель КГГА Александр Попов; депутаты Киеврады; председатели РДА;начальники структурных подразделений КГГА; Общественный совет по разработке Стратегии, Общественный совет г.Киева; руководители коммунальных предприятий, акционерных обществ и др.

* Фонд госимущества Украины проведет специальный круглый стол на тему: «Новая программа приватизации и Закон о Фонде - новые возможности и эффективные результаты». Планируется рассмотреть вопрос: «Будет ли принята новая программа приватизации и закон о Фонде госимущества? Что изменится в приватизации и управлении госимуществом после принятия данных документов? Кто выигрывает от этого?». После заседания состоится короткая пресс-конференция председателя Фонда госимущества Александра Рябченко.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: информация председателя ГНСУ о работе по совершенствованию организационной структуры органов государственной налоговой службы и эффективности контроля налоговых органов за соблюдением налогового законодательства; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок некоторых налогов и сборов и др.

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