Главное на 6 декабря (вечер)

Энергетика

В проекте соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом урегулирован вопрос гарантий бесперебойных поставок энергоресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании рабочей группы «Украина – ЕС на пути до ЗСТ» сообщил уполномоченный Кабинета министров по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, инициатива закрепления в проекте соглашения положений об ответственности сторон за обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов исходила от европейской стороны. При этом переговорная группа ЕС предлагала закрепить в документе специальный механизм урегулирования споров при срыве поставок энергоресурсов, который бы предусматривал выплату прямых финансовых компенсаций не только государству Евросоюза, но и хозяйствующим субъектам, в т.ч. и энергокомпаниям, и потребителям другого государства.

В. ПЯТНИЦКИЙ сообщил, что украинская сторона не согласилась с данным предложением и настояла на применении обычных процедур компенсации ответственности, которые схожи с применяемыми в рамках ВТО.

«Те договоренности, которые сегодня существуют в сфере урегулирования споров, предусматривают обычные процедуры. Эти процедуры будут несколько сжатыми и более краткими, нежели те, которые применяются, условно говоря, например к таким товарам, как металл», - сказал он, отметив, что в рамках указанных процедур не предусматриваются никакие прямые финансовые санкции.

«Предусмотрена процедура, по которой такие возмещения (за срыв поставок - УНИАН) будут происходить по процедурам, аналогичным процедурам ВТО. В частности, возможно изъятие определенных преференций в торговле, предоставленных сторонами друг другу», - отметил чиновник.

Он также сообщил, что в проекте соглашения также урегулированы вопросы, связанные с допуском к разведке и добыче энергоносителей, вопросы ценообразования и предоставления услуг в сфере энергетики. В частности, в вопросе допуска к разведке и добыче углеводородов документом «обеспечен режим наибольшего благоприятствования сторон».

В. ПЯТНИЦКИЙ отметил, что в целом энергетический блок проекта соглашения в конечном итоге вышел сбалансированным.

«Нам удалось создать сбалансированные разделы соглашения, которые не создают каких-то искусственных преимуществ ни для одной из сторон в энергетическом сотрудничестве», - резюмировал уполномоченный Кабмина по вопросам европейской интеграции.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-ноябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 95 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-ноябре увеличилась на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 142 млрд. куб. м.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данным документом предлагалось введение текущих счетов со специальным режимом использования, на которые должны перечисляться средства, поступающие как плата за услуги по питьевому водоснабжению и поставленную тепловую энергию, для проведения расчетов предприятиями теплоэнергетики и водоснабжения за потребленный газ и электрическую энергию.

В.ЯНУКОВИЧ согласен с необходимостью обеспечить улучшение состояния расчетов за энергоносители, однако имеет ряд замечаний к закону, поступившему ему на подпись.

В предложенных изменениях к законам «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и «О теплоснабжении» есть ссылка на Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Однако, в соответствии с законодательством, данную функцию выполняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Кроме того, принятый парламентом закон искусственно сужает перечень предприятий, для которых вводится новый механизм проведения расчетов, поскольку он выводит из сферы его действия предприятия, осуществляющие водоотвод, а также производство и транспортировку тепловой энергии.

Глава государства также отметил, что предложенные изменения к Закону «О теплоснабжении» содержат полномочия одновременно двух органов власти по установлению алгоритма распределения средств для субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность по производству тепловой энергии.

Закон, поступивший на подпись, не предусматривает гарантий защиты текущих счетов со специальным режимом использования. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, это создает условия для злоупотреблений путем обращения взыскания и приостановки операций на таких счетах с использованием механизмов судебного процесса.

В.ЯНУКОВИЧ предложил Верховной Раде отклонить этот закон.

Финансы

Долговые выплаты правительства Украины в декабре составят 9,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.

«За один месяц мы выплачиваем долгов примерно столько, сколько мы выплачиваем при рождении ребенка на всех», - сказал Н.АЗАРОВ.

Инфляция в Украине в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем составила 0,1%, против декабря 2010 года – 4,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в ноябре 2011 года по сравнению с ноябрем 2010 года составил 5,2%, в январе-ноябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года – 8,3%.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0195/8,0235 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0165/8,0195 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0140/8,0190 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2577/0,2581 грн./рубль, к 12:00 цены понизились — до 0,2575/0,2579 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2578/0,2582 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,0505 рублей за доллар (+0,1605).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/1,3425 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,7270/10,7340 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,7175/10,7275 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7430/10,7555 грн./евро.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), находящийся в настоящее время на высшем уровне «ААА», на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.

При этом краткосрочный рейтинг фонда, финансирующего финансовую помощь Ирландии и Португалии, подтвержден на уровне «A-1+», передает РИА «Новости».

Ранее Standard & Poor`s пригрозило поместить в список для пересмотра кредитного рейтинга с возможностью понижения 15 из 17 стран еврозоны, в том числе Францию и Германию, которые на настоящий момент имеют наивысший рейтинг ААА. Исключение - Кипр и Греция, рейтинги которых были снижены ранее.

Акции протеста в Украине Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что он против сокращения льгот чернобыльцам, как и другим социально незащищенным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на коротком брифинге в Енакиево.

«Этот вопрос (о проблемах чернобыльцев) нужно рассмотреть прозрачно и честно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что дал поручение правительству собрать «всех из общественных организаций» и провести дискуссию, чтобы, «во-первых, мы не снизили уровень социальной помощи», чтобы созданный наблюдательный совет мог контролировать данный процесс.

«Я против сокращения льгот», - подчеркнул глава государства и добавил, что бюджет страны будет способен обеспечить эти льготы, но для этого необходим рост экономики.

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что сегодня «главная цель – это сесть за стол переговоров и договориться, не закрывая глаза ни на что, а решить, как будем действовать дальше».

По его словам, нельзя обвинять в создавшейся ситуации с льготниками предыдущее руководство страны.

«Протестные акции сегодня – это вполне естественно… И мы должны решить и дать честный прозрачный и ответственный ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В Украине создается Комитет защиты протестующих с целью обеспечить реализацию прав граждан на свободу слова и мирные собрания.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к общественным организациям, которое подписали народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и сопредседатели Всеукраинского гражданского движения «Вперед».

Авторы обращения призывают все протестные движения и общественные организации Украины объединить свои усилия и делегировать своих представителей в Комитет защиты протестующих. «Мы должны вместе отстоять наше последнее право – право на свободу мнения и слова. Мы приглашаем полномочных представителей всех активных общественных организаций, формальные и неформальные протестные группы принять участие в создании Комитета», – говорится в документе.

Целью комитета является обеспечение правовой, технической, организационной и информационной поддержки участников акций протеста. «Мы должны показать, что нас много и мы не дадим себя запугать. На всех не хватит прокуроров и «Беркута». Главная задача на сегодняшний день – максимальная солидарность гражданских сил протеста», – подчеркивается в обращении к общественным организациям Украины.

Всю необходимую информацию можно получить по номеру: +38 099 155 50 02 или написав письмо по адресу komitetzaschity@gmail.com.

Напомним, во время Всеукраинской акции протеста «Переучет власти» было объявлено о создании Комитета защиты протестующих. В его задачи будет входить предоставление координационной и юридической помощи протестующим, объективное информирование украинской и мировой общественности о движениях протестов в Украине.

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