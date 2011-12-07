ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинские порты уже давно приватизированы - Кабмин» пишет: если кто-то говорит, что украинские порты пытаются приватизировать, то это давно уже сделано, уверяет Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников…

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-porty-uzhe-davno-privatizirovany-kabmin-169299/

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Также «Дело» в публикации «Украина может увеличить экспорт электроэнергии в Европу более чем в 6 раз - гендиректор ДТЭК» пишет: среди проблем отрасли Тимченко назвал несбалансированную тарифную политику в жилом секторе, необходимость дальнейшей приватизации объектов энергетики, износ мощностей, которые срочно нуждаются в модернизации и новых технологиях…

http://delo.ua/business/ukraina-mozhet-uvelichit-eksport-elektroenergii-v-evropu-bolee-che-169283/

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«Дело» в публикации «Налоговая: Наши разъяснения попадают в СМИ «партизанским» путем» пишет: юристы критикуют налоговую за отсутствие позиции по многим конфликтным вопросам, которые есть в Налоговом кодексе. Налоговики оправдываются: их разъяснения просто не доходят до общественности из-за отсутствия механизма передачи таких сообщений в СМИ…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-nashi-razjasnenija-popadajut-v-smi-partizanskim-putem-169258/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Союз негативных», в котором пишет: реакция фондового рынка на понижение агентством Standard & Poor`s прогноза рейтингов 15 стран еврозоны до "негативного" была предсказуемой. Попытки успокоить инвесторов, предпринятые главами Франции и Германии, не принесли результата — распродажи рисковых активов вчера прошли по всему миру…

http://www.kommersant.ua/doc/1832781

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Очевидное невероятное», в котором пишет: потребительские цены в Украине не увеличиваются уже пять месяцев подряд, а по итогам 11 месяцев инфляция составила всего 4,4%, уверяют в Госстате. Эксперты отмечают, что ситуация изменится с первыми сильными морозами, когда овощи резко подорожают, что приведет к ускорению инфляции. Однако пока низкая инфляция позволяет ритейлерам рассчитывать на высокий уровень продаж накануне и в период новогодних праздников…

http://www.kommersant.ua/doc/1832780

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Издание «Экономические известия» в публикации «Облигации поставили на паузу» пишет: несмотря на оптимистичное начало года, во второй его половине новые выпуски корпоративных облигаций на внутреннем рынке не пользовались особенным спросом инвесторов, и преимущественно выкупались либо самим эмитентом, либо андеррайтером. Новый импульс к развитию рынок бондов, по мнению экспертов, получит к середине 2012 г.

http://finance.eizvestia.com/full/obligacii-postavili-na-pauzu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Госсобственности ищут руль», в котором пишут: борьба за оставшуюся под контролем государства собственность, начавшаяся задолго до старта «распродажи», в самом разгаре. Интрига сохраняется в том, кто же в стране будет отвечать за управление государственными активами — Фонд государственного имущества или схожее по названию, созданное президентом в результате административной реформы год назад Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом…

http://markets.eizvestia.com/full/gossobstvennosti-ishhut-rul

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Газета «Сегодня» в публикации «Украина получит газ по 250 долларов в обмен на управление ГТС» пишет: по мнению экспертов, продавать ГТС вряд ли будут…

http://www.segodnya.ua/news/14317672.html

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Также «Сегодня» в публикации «Подорожали сыр, масло, яйца и кефир» пишет: в Украине также поднялись цены на авиаперелеты, но инфляция остается рекордно низкой…

http://www.segodnya.ua/news/14317884.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «От краха литовского банка Snoras пострадали российские олигархи» пишет: Snoras был национализирован 16 ноября, на следующий день были остановлены операции Latvijas Krajbanka, а затем центробанки Литвы и Латвии потребовали их банкротства. Регуляторы обнаружили в них недостачу ($1,42 млрд в Snoras и 210 млн евро в Latvijas Krajbanka) и обвинили владельцев — российского бизнесмена Владимира Антонова и литовского Раймондаса Баранаускаса в фальсификации отчетности и выводе активов. Оба были арестованы в Лондоне и отпущены под залог…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1445622/dengi_zastryali_v_pribaltike

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Также «Ведомости» в публикации «Россия открывает небо» пишут: власти РФ могут допустить иностранные авиакомпании к перевозкам внутри страны. Минтранс по просьбе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пытается получить такие разрешения для чешской Holidays Czech Airlines и латвийской Air Baltic…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1445621/rossiya_otkryvaet_nebo

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Издание «Известия» в публикации «В Сочи будет снег при плюсовых температурах» пишет: застройщики олимпийских объектов гарантировали чиновникам «оснежение» трасс при +10…

http://izvestia.ru/news/508877

(УНИАН)