В отношении Тимошенко возбуждено 10 уголовных дел - Кузьмин

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возбуждено 10 уголовных дел.

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», отвечая на вопрос, сколько дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено.

«Следователи Генпрокуратуры сейчас расследуют три уголовных дела в отношении ТИМОШЕНКО»,- сказал он.

Р.КУЗЬМИН уточнил, что первое дело - по факту организации в 2003 году передачи взятки судьям Верховного суда Украины с целью вынесения необходимых ей решений, второе - по факту превышения власти. «В качестве народного депутата Украины Ю.ТИМОШЕНКО с группой депутатов в 2003 году ворвалась в здание киевского СИЗО №13. И не только препятствовала нормальной работе учреждения, угрожала сотрудникам СИЗО, а одному из них, офицеру, лично сама причинила телесные повреждения», - сказал он.

По словам Р.КУЗЬМИНА, третье дело расследуется по факту превышения служебных полномочий Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины, а именно в нецелевом использовании 200 миллионов евро, полученных от продажи квот парниковых газов в рамках Киотского протокола. «С этим делом объединено и дело о приобретении по завышенным ценам автомобилей "Опель Комбо" под видом медицинского оборудования. Незаконные отсрочки оплаты таможенных платежей в бюджет на сумму около 68 миллионов гривен», - сказал он.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН отметил, что в Государственной налоговой службе расследуется шесть уголовных дел по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО: в уклонении от уплаты налога с физического лица в 1997-1999 годах; в организации сокрытия валютной выручки, разворовывании бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость и так далее. «Все - экономической направленности на несколько десятков миллионов. Ну и СБУ проводит досудебное следствие по факту покушения Юлией Владимировной на растрату бюджетных средств в сумме 405 миллионов долл. Это когда долги ее компании перед министерством обороны РФ они с ЛАЗАРЕНКО пытались переложить на плечи государства»,- сказал Р.КУЗЬМИН.