Главное на 7 декабря (день)

Финансы

Президент Евросоюза предложил способ преодоления кризиса в еврозоне

Для преодоления нынешнего финансового кризиса в еврозоне необходимо существенное перераспределение полномочий между руководящими структурами Евросоюза.

Данный вывод содержится в документе, подготовленном президентом ЕС Херманом Ван РОМПЕЕМ к началу двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе 8 декабря.

Документ носит конфиденциальный характер, однако он оказался в распоряжении лондонской газеты "Гардиан", которая опубликовала сегодня его основные положения, передает ИТАР-ТАСС.

Президент ЕС предлагает лишать права голоса в руководящих органах союза те страны, на которых распространяется действие международных стабилизационных программ, в случае если они не проводят согласованных реформ. "Такие санкции, как временное приостановление права голоса на саммитах ЕС, могут быть введены в отношении государств, упорно отказывающихся выполнить свои обязательства", - отмечается в документе.

Одновременно Х.Ван РОМПЕЙ предлагает наделить общеевропейские институты широкими полномочиями по вмешательству во внутриэкономические дела государств Евросоюза во время кризиса. Это касается формирования национальных бюджетов, исполнения социальных программ и налоговой политики.

При этом президент ЕС считает, что пришло время осуществить согласование пенсионных систем стран-членов, их рынков труда, а также налоговых политик. Х.Ван РОМПЕЙ не исключил также возможности появления единых облигаций еврозоны.

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Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год

Парламент Греции принял сегодня госбюджет жесткой экономии на 2012 год с целью получить от ЕС и МВФ второй пакет помощи в объеме 130 млрд. евро.

Как передает ИТАР-ТАСС, за главный финансовый закон страны проголосовали 258 из 299 присутствовавших депутатов 300-местного однопалатного парламента страны, против был 41.

Госбюджет исходит из осуществления программы приватизации госсобственности, реализации на практике единой сетки заработной платы с отменой премий и надбавок, а также перевода около 30 тыс. госслужащих в Организацию трудового резерва, где они будут числиться год с сохранением 60% оклада до увольнения. На 2012 год предусматривается рецессия в 2,8% ВВП и рост безработицы до 17,1% экономически активного населения с 15,4%, ожидаемых в 2011 году.

Госбюджет предусматривает дефицит в 5,4% ВВП в случае реализации сделки по обмену греческих суверенных облигаций частными инвесторами с 50-процентным дисконтом на новые ценные бумаги и 6,7% ВВП, если эта операция не удастся. В 2011 году дефицит госбюджета, как ожидается, будет равняться 9,0%. В абсолютных цифрах дефицит в 5,4% ВВП составит 11,4 млрд. евро по сравнению с 19,7 млрд. евро в этом году.

При этом впервые за последние годы планируется свести госбюджет следующего года с первичным профицитом (превышение государственных доходов над расходами без учета обслуживания госдолга). В 2012 году первичный профицит должен составить 2,18 млрд. евро, что соответствует 1% ВВП по сравнению с первичным дефицитом в 4,58 млрд. евро в этом году (2,1% ВВП).

Госбюджет предусматривает и крупное сокращение государственного долга, который, согласно прогнозу, составит в 2012 году 145,5% против 161,7% в этом году, заложив тенденцию к его уменьшению. Госзадолженность, как ожидается, снизится до 309,3 млрд. евро по сравнению с 352,05 млрд. евро в этом году. Планируется и значительное сокращение - на 3,63 млрд. евро - расходов на выплату процентов по долгу, которые в 2012 году составят 12,75 млрд. евро.

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ТЭК

Украина не отказывается от планов реформирования «Нафтогаза» - Акимова

Украина не отказывается от планов реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом в комментарии УНИАН сегодня сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Конечно, будем реформировать. Вопрос только во времени», - отметила она.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 сентября т.г. поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить до 1 октября проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Правительство также обязало разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Верховную Раду. В поручении говорится, что реформирование компании проводится в связи с необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза в сфере энергетики и с целью исполнения принятого в прошлом году закона о реформировании рынка газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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В Луганске тарифы на тепло для учреждений с 1 января повысятся на 50%

В Луганске тарифы на услуги теплоснабжения для бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения) с 1 января 2012 года повысятся на 50%.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

Согласно сообщению, одноставочные тарифы на тепловую энергию для централизованного горячего водоснабжения (подогрев воды) для бюджетных учреждений составят 626,18 грн. за 1 Гкал (без НДС), для прочих потребителей - 607,05 грн. за 1 Гкал (без НДС).

Кроме того, одноставочный тариф на тепловую энергию на централизованную поставку пара для потребностей бюджетных учреждений составит 633,41 грн. за 1 Гкал (без НДС).

«На сегодняшний день тарифы на услуги теплоснабжения, которые действуют с марта 2009 года согласно решению исполнительного комитета Луганского городского совета, не возмещают расходов «Теплокоммунэнерго». Так, цена газа выросла на 99,5%, тогда как в себестоимости услуг удельный вес расходов на покупку газа составляет 55%. В результате убытки «Теплокоммунэнерго» превысили 50,0 млн. грн., в том числе за счет увеличения расходов на природный газ и электроэнергию – 38,2 млн. грн», - говорится в сообщении.

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Соцполитика

Чернобыльцы угрожают Кабмину начать завтра сухую голодовку

Чернобыльцы, которые голодают в Киеве у здания правительства, обещают с завтрашнего дня отказаться от употребления жидкости и объявить сухую голодовку, если правительство в течение сегодняшнего дня не прислушается к их требованиям и не примет соответствующего решения о сохранении льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом участники акции заявили сегодня журналистам.

В настоящее время, по словам чернобыльцев, в парке, напроти Кабмина, голодают 40 человек. Один человек, которого на днях госпитализировала «скорая», был вынужден вернуться домой в Луганскую область. Также чернобыльцы сообщили, что эта ночь прошла спокойно, никто из сотрудников милиции на них больше протоколов не составлял. Единственное, на что пожаловались участники акции, – милиция не разрешила им без каких-либо четких пояснений установить на месте проведения акции Государственный флаг Украины.

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Азаров поручил Тигипко «продолжить диалог с чернобыльцами, которые не поняли чего-то»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от Пенсионного фонда сосредоточиться на перерасчете пенсий чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Я ставлю Пенсионному фонду, как органу социальной защиты, задачу сосредоточиться на перерасчете пенсий, на разъяснении людям, какие пенсии они будут получать. Чтобы с 1 января выплата новых пенсий работала как часы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО продолжить диалог с теми чернобыльцами, которые не поняли, «с чем-то не согласились». «Подчеркиваю, что диалог будет продолжаться, даже если останется один человек», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что большинство чернобыльцев согласились с предложенными правительством мерами по решению проблемы выплаты пенсий этой категории граждан. «Большинство общественных организаций чернобыльцев согласовали параметры недавно принятого постановления Кабинета министров, которое определяет значительный рост пенсий ликвидаторам, инвалидам в 2012 году. И вообще осовременивание пенсий чернобыльцам», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Если говорить конкретно, пенсия одного из участников протестов, например, в Донецке, установленная судом, составляет 7 580 грн., а с 1 января по перерасчету в соответствии с постановлением правительства этот человек будет получать 8 230 грн. Я спрашиваю, против чего этот человек протестует?», - подчеркнул глава правительства.

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Помощь при рождении ребенка в 2012 году увеличат, обещает Азаров

В 2012 году в Украине увеличится помощь при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«В 2012 году помощь на первого ребенка увеличится еще почти на 3 тыс. грн., на второго – на 5,5 тыс. грн., на третьего – на 11 тыс. грн.», - пообещал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сейчас размер государственной помощи при рождении первого ребенка составляет 26 тыс. грн., второго – 52 тыс. грн., третьего – 104 тыс. грн.

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Дело Тимошенко

В отношении Тимошенко возбуждено 10 уголовных дел - Кузьмин

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возбуждено 10 уголовных дел.

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», отвечая на вопрос, сколько дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено.

«Следователи Генпрокуратуры сейчас расследуют три уголовных дела в отношении ТИМОШЕНКО»,- сказал он.

Р.КУЗЬМИН уточнил, что первое дело - по факту организации в 2003 году передачи взятки судьям Верховного суда Украины с целью вынесения необходимых ей решений, второе - по факту превышения власти. «В качестве народного депутата Украины Ю.ТИМОШЕНКО с группой депутатов в 2003 году ворвалась в здание киевского СИЗО №13. И не только препятствовала нормальной работе учреждения, угрожала сотрудникам СИЗО, а одному из них, офицеру, лично сама причинила телесные повреждения», - сказал он.

По словам Р.КУЗЬМИНА, третье дело расследуется по факту превышения служебных полномочий Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины, а именно в нецелевом использовании 200 миллионов евро, полученных от продажи квот парниковых газов в рамках Киотского протокола. «С этим делом объединено и дело о приобретении по завышенным ценам автомобилей "Опель Комбо" под видом медицинского оборудования. Незаконные отсрочки оплаты таможенных платежей в бюджет на сумму около 68 миллионов гривен», - сказал он.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН отметил, что в Государственной налоговой службе расследуется шесть уголовных дел по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО: в уклонении от уплаты налога с физического лица в 1997-1999 годах; в организации сокрытия валютной выручки, разворовывании бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость и так далее. «Все - экономической направленности на несколько десятков миллионов. Ну и СБУ проводит досудебное следствие по факту покушения Юлией Владимировной на растрату бюджетных средств в сумме 405 миллионов долл. Это когда долги ее компании перед министерством обороны РФ они с ЛАЗАРЕНКО пытались переложить на плечи государства»,- сказал Р.КУЗЬМИН.

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Два дела в отношении Тимошенко объединены в одно производство

Два уголовных дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» объединены в одно производство.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как напомнили в ГПУ, в производстве Главного следственного управления СБУ находится уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в сумме 405,5 млн. дол.

Кроме того, в производстве Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины находится уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. дол., незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытие полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые использованы для личного обогащения.

Учитывая, что преступления совершены одним лицом, 6 декабря Генеральной прокуратурой Украины подследственность всех отмеченных преступлений определена за следователями Службы безопасности Украины, говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СБУ дела объединены в одно производство и создана общая следственная группа, проинформировали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в октябре СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за переложение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В начале ноября Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО. Эти дела позже были объединены в одно производство.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

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Завтра в большинстве областей Украины ожидается снег с дождем

В четверг, 8 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных областях, Крыму, Приазовье и в западной части пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки.

На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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