В Москве 9 декабря состоится заседание Экономического совета СНГ

9 декабря в Москве состоится очередное 52-е заседание Экономического совета СНГ.

Как сообщили УНИАН в исполкоме СНГ, в повестку дня включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества в области экономики.

Предметом обсуждения, в частности, станет деятельность Электроэнергетического Совета СНГ и Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации. Состоится обмен мнениями о перспективах сотрудничества государств Содружества в области развития и использования возобновляемых энергетических ресурсов.

Участники заседания обсудят также проекты Протокола о внесении изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств Содружества, Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка, Стратегии развития гидрометеорологической деятельности.

Помимо этого предполагается обсудить комплекс бюджетно-финансовых и ряда других вопросов.

В состав Экономического совета СНГ входят заместители глав правительств государств Содружества.

Предполагается, что Украину на заседании будет представлять первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.