Главное на 7 декабря (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает введение оценки банковской деятельности на основе системы управления рисками, введения понятий «проблемного банка» и «неплатежеспособного банка» с применением количественных и качественных критериев, которые устанавливаются Законом Украины „О банках и банковской деятельности”. Также предусматривается передать полномочия по выводу с рынка неплатежеспособных банков от Национального банка Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Кроме того, предусмотрено корректировка практики сопровождения деятельности проблемных банков со стороны Национального банка Украины с целью усовершенствования системы надзора за проблемными банками и содействия уменьшению расходов ФГВФЛ в процессе работы с неплатежеспособными банками.

В пояснительной записке отмечается, что «в целом, законопроект предусматривает, что Национальный банк Украины будет продолжать выполнять функции по банковскому регулированию, в том числе будет осуществлять усиленный надзор за деятельностью проблемных банков и внедрять программы их финансового оздоровления в пределах установленных законодательством временных ограничений». Национальный банк Украины будет продолжать применять все существующие меры воздействия, в том числе назначение куратора, как это определено в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», кроме введения временной администрации или назначения ликвидатора.

В то же время, ФГВФЛ будет осуществлять комплекс действий, связанных с выводом с рынка неплатежеспособных банков наименее расходным методом путем:

ликвидации банка с прямым возмещением со стороны ФГВФЛ гарантированных депозитов вкладчикам-физическим лицам;

ликвидации банка с передачей/продажей его активов и обязательств, в частности гарантированных депозитов, платежеспособному банку;

передачи/продажи активов и обязательств, в частности гарантированных депозитов, банка платежеспособному банку с последующим отзывом банковской лицензии и ликвидацией неплатежеспособного банка;

образования переходного банка с последующей его продажей инвестору, который удовлетворяет определенным критериям, с переводом на него работающих активов и определенных обязательств неплатежеспособного банка, с последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажи целого неплатежеспособного банка инвестору, который удовлетворяет определенным критериям, в том числе с последующим присоединением или слиянием неплатежеспособного банка с другим платежеспособным банком.

ФГВФЛ будет иметь исключительные функции по осуществлению временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков.

В связи с указанным, законопроектом усовершенствованы полномочия административного и исполнительного совета ФГВФЛ, порядок формирования имущества ФГВФЛ и получение им кредитов от Государства и Национального банка Украины в случае возникновения временного дефицита ликвидности. Расширены полномочия ФГВФЛ в части вопросов проверок банков, в том числе работники ФГВФЛ могут быть привлечены Национальным банком Украины к проведению совместных проверок проблемных банков.

Законопроектом установлен порядок процедуры временной администрации и ликвидации неплатежеспособного банка, функции и полномочия уполномоченных лиц на осуществление временной администрации и ликвидации, требования к плану урегулирования неплатежеспособного банка.

Кроме того, проектом закона предусмотрена возможность создания ФГВФЛ переходного банка с последующей его продажей по результатами конкурса (аукциона) инвестору.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено внесение изменений в Закон Украины „О банках и банковской деятельности” в части установления критериев определения проблемного и неплатежеспособного банка, возможности осуществления Национальным банком Украины банковского надзора на основе системы управления рисками, требования к информированию банками своих клиентов – потребителей о рисках, связанных с предлагаемыми услугами, а также в законы Украины „О Национальном банке Украины”, „Об исполнительном производстве”, „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагаются изменения в Закон "О Национальном банке Украины", которыми предусмотрено, что ведомственная охрана имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом "О милиции". Данным законопроектом фактически разрешается заместителю председателя Национального банка Украины и руководителю структурного подразделения, который по должности входит в состав Правления Национального банка, осуществлять функции по управлению объектами государственной собственности.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины", которая, в частности, дополняется нормой относительно осуществления Национальным банком для обеспечения исполнения возложенных на него функций деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Статья 48 Закона Украины "О Национальном банке Украины" дополняется нормой относительно права Национального банка использовать золотовалютные резервы на расходы по операциям по обеспечению его деятельности в пределах сумм, предусмотренных сметой доходов и расходов Национального банка;

Статью 71 Закона Украины "О Национальном банке Украины" предлагается дополнить нормой о нераспространении ограничений относительно деятельности Национального банка Украины на производственную деятельность банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными Правлением НБУ.

В статье 4 Закона Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними" предлагается установить, что утиль драгоценных металлов в любом виде в первую очередь предлагается Национальному банку Украины и Министерству финансов Украины.

В общий фонд государственного бюджета в ноябре 2011 года привлечено 22,2 млрд. грн.

Об этом сообщил Председатель ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО во время пресс-конференции.

"Это самая большая сумма за все годы независимости Украины. Краткосрочные прогнозы были менее оптимистичными, чем полученный результат. Такой результат достигнут благодаря нашим бизнесменам, которые упорным трудом обеспечили рост экономики. И, что наиболее важно, не пытались скрыть свои заработки, честно отдав государству причитающуюся часть", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По оперативным данным, в Сводный бюджет Украины уплачено 30,3 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в государственный бюджет - 23,1 млрд. грн., местных бюджетов - 7,2 млрд. грн.

Всего за 11 месяцев текущего года в Сводный бюджет Украины поступило 243,8 млрд. грн. платежей. Это на 58 млрд. грн. больше, чем в прошлом году. Из них в государственный бюджет - 177 млрд. грн. и в местные бюджеты - 67 млрд. грн. Сбор платежей в общий фонд государственного бюджета превысил прошлогодний показатель в 1,5 раза (+57,2 млрд. грн.) и составил 170,4 млрд. грн. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнен на 102,7%, дополнительно получено 4,5 млрд. грн.

По мнению руководителя налогового ведомства, таких результатов удалось достичь также за счет эффективной работы сотрудников налоговой. "За последнее время приложено немало усилий для повышения качества обслуживания плательщиков. Специалисты налоговой сделали все для того, чтобы уплата налогов стала процедурой простой, удобной и необременительной ", - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено путем перераспределения бюджетных назначений общего фонда Государственного бюджета на 2011 год, предусмотренных Министерству финансов Украины, и за счет увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость на ввезенные на территорию Украины товары, увеличить расходы на:

дополнительные дотации из государственного бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов (800,0 млн. грн.);

субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям (800,794 млн. грн);

субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (162,0 млн. грн);

обслуживание внутреннего государственного долга (225,0 млн. грн.).

В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие документа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям, осуществление расчетов за употребленные бюджетными учреждениями коммунальные услуги и энергоносители и за перевозку льготной категории граждан, а также своевременное и в полном объеме обслуживание государственного внутреннего долга.

Предусмотрено, что источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета является увеличение на 1315 039,8 тыс. грн. поступлений налога на добавленную стоимость на ввезенные на территорию Украины товары. Кроме того, предусмотрено уменьшить на 200,0 млн. грн. расходы Резервному фонду (код 5311030).

Энергетика

Энергохолдинг ДТЭК подписал с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины договоры о концессии крупнейших государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» сроком на 49 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

Согласно сообщению, договоры заключены 1 декабря по итогам концессионных конкурсов

Управлять имуществом государственных угольных предприятий будут ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» и ООО «ДТЭК Свердловантрацит».

По условиям концессионных соглашений ДТЭК взял на себя обязательства в сфере охраны труда, экологии и промышленной безопасности, социальных гарантий и оплаты труда, которые в ходе подготовки к конкурсу выдвинули представители профсоюзов предприятий и местные органы власти.

По словам генерального директора ДТЭК Максима ТИМЧЕНКО, холдинг разработал 5-летнюю инвестиционную программу развития указанных угольных предприятий, в рамках которой планируется освоить свыше 6 млрд. грн.

«Ближайшими целями является выход на суммарную добычу около 15 миллионов тонн антрацита в год, увеличение производительности труда, внедрение новейшей техники», – цитирует пресс-служба холдинга слова гендиректора.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики и продовольствия начало подготовку к возможному пересеву части озимых культур весной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства.

По предварительным прогнозам ведомства, 1,5 млн. га озимых придется пересевать, но сделать окончательные выводы можно будет только весной. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг состояния посевов озимых и оценивают возможные риски.

Сейчас неблагоприятная ситуация сложилась в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, где из-за отсутствия осадков продолжается грунтовая засуха. Обследование посевов озимых зерновых культур показало, что всходы получены на 71% посевных площадей, из них в удовлетворительном состоянии находится 69,2%, а в слабом - 30,8%. К таким последствиям привела засушливая погода в ноябре, что замедляет ростовые процессы.

По поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА создана рабочая группа по подготовке проведения весенних полевых работ и ликвидации возможных негативных последствий.

На особый контроль Министерства взято обеспечение сельхозпредприятий высококачественными семенами, а также топливом по сниженным ценам. Также решается вопрос об увеличении внесения удобрений в почву.

Международные отношения

9 декабря в Москве состоится очередное 52-е заседание Экономического совета СНГ.

Как сообщили УНИАН в исполкоме СНГ, в повестку дня включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества в области экономики.

Предметом обсуждения, в частности, станет деятельность Электроэнергетического Совета СНГ и Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации. Состоится обмен мнениями о перспективах сотрудничества государств Содружества в области развития и использования возобновляемых энергетических ресурсов.

Участники заседания обсудят также проекты Протокола о внесении изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств Содружества, Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка, Стратегии развития гидрометеорологической деятельности.

Помимо этого предполагается обсудить комплекс бюджетно-финансовых и ряда других вопросов.

В состав Экономического совета СНГ входят заместители глав правительств государств Содружества.

Предполагается, что Украину на заседании будет представлять первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Исландией и Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 263 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашения направлены на создание благоприятных условий для активизации развития торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАСТ.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63