Анонс на 8 декабря

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Днепропетровской области.

* Начнется ІI Международная конференция «Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2012 года». Организатор - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). В торжественном открытии конференции примет участие министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк. Участники: президент УКАБ Алекс Лисситса, ген.директор УКАБ Владимир Лапа, руководитель Международной финансовой корпорации в Украине Елена Волошина, исполнительный директор UBS Уейн Гордон, председатель правления корпоративного и коммерческого банка Credit Agricole CIB Жак Мунье, партнер ЮФ «Василий Кисиль и партнеры» Олег Алешин, председатель наблюдательного совета группы компаний «Рамбурс» Алексей Гаврилов, ген.директор компании «Suedzucker International» Георг Фирлинг и др.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Роль бизнеса и международных неприбыльных организаций в развитии украинского села». Организаторы: «Данон Украина», МБО «Добробут громад» совместно с Минагрополитики и продовольствия Украины Участники: Александр Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Филипп Бассан, директор Фонда «Экосистем» компании «Данон», Франция; Жан-Кристоф Ложе, директор по интеграции и стабильному развитию Фонда «Экосистем», Франция; Дарио Маркетри, ген.директор компании «Данон Украина»; Пьер Феррари, президент «Хейфер Интернешнл»; Пьетро Турилли, вице-президент программы в Центральной и Восточной Европе «Хейфер Интернешнл» (США); Виктор Терес, президент МБО «Добробут громад» (Украина); исполнитель программы Хейфер-Украина; Камил Коте, менеджер Канадско-украинского проекта «Повышение конкурентоспособности молочного сектора Украины» и др.

* Состоится брифинг начальника Департамента криминальной милиции МВД Украины генерал-майора милиции Валерия Коряка на тему: «Предупреждение нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

* Круглый стол на тему: «Станет ли Госпрограмма развития производства продуктов детского питания на 2012-2016 годы основой для реформ в отрасли?». Участники: Александр Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Леонид Козаченко, президент УАК; Виталий Башинский, директор департамента ветеринарной медицины Госветфитосанитарной службы Украины; Святослав Протас, зам.начальника управления общественного здоровья и санитарного благополучия населения Минздрава Украины; Алексей Пшеничка, первый зам.председателя Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей.

* Состоится пресс-брифинг в связи с назначением А.Морозова на должность председателя Правления ПАТ «Брокбизнесбанк».

* Пресс-конференция на тему: «Как распознать некачественные продукты?». Участники: президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий и первый вице-президент Союза объединений граждан «Всеукраинская федерация потребителей «Пульс» Ирина Назарович.

* Пресс-конференция на тему: "Первая в Украине публичная IT-компания "Internet Global Technology" поглощает "Интернет Консалтинг". Участники: президент компании "Internet Global Technology" Александр Волков; директор ООО "Интернет Консалтинг" Елена Тришина; партнер юридической фирмы AstapovLawyers, руководитель практик Слияния и Поглощения Олег Мальский; редактор журнала "ITPartner" Денис Кривов.

* Состоится публичная дискуссия на тему: "Европейская финансовая лихорадка: как способствовать развитию украинской экономики в условиях сокращения внешних инвестиций?" Мероприятие состоится по инициативе ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и еженедельника "Зеркало недели. Украина". Приглашены: Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Владимир Лавренчук, глава правления АО "Райффайзен Банк Аваль"; Валентина Жуковская, глава правления ПАО КБ "Надра"; Игорь Юшко, глава правления АО "Дочерний банк "Сбербанка России".

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Подписание соглашения о стратегическом партнерстве девелоперской компании «К.А.Н.Девелопмент» и сети фитнес-клубов «Sport Life». Вопросы: Инфраструктура, как неотъемлемая часть всех проектов компании К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ; Фитнес, как перспективный бизнес и забота о здоровье клиентов; Уникальные проекты К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ, в которых запланированы фитнес-центры; Фитнес-центры в составе проектов 101 Tower, Комфорт Таун, IQ Business Center; Бизнес-центр класса «А» 101 Tower – самый современный офисный объект; Фитнес-центр Sport Life в бизнес-центре класса «А» 101 Tower (формат, площадь, наполнение); Планы компаний по дальнейшему развитию. Участники: Игорь Никонов, президент девелоперской компании «К.А.Н.Девелопмент» и Дмитрий Екимов, основатель группы компаний «Sport Life» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 314 69 69. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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