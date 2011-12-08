ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Россия не хочет покупать украинские двигатели для вертолетов» пишет: в РФ заложен новый завод по производству новейших двигателей для вертолетов серий Ми и Ка. Делается это для того, чтобы избавить российское вертолетостроение от зависимости от украинских производителей…

http://delo.ua/ukraine/rossija-ne-hochet-pokupat-ukrainskie-dvigateli-dlja-vertoletov-169396/

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Также «Дело» в публикации «ДТЭК поставил точку в вопросе концессии «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» пишет: ДТЭК подписал с Минэнергоугля договор концессии «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» сроком на 49 лет. В ближайших планах компании нарастить добычу антрацита до 15 млн. тонн…

http://delo.ua/business/dtek-postavil-tochku-v-voprose-koncessii-rovenkiantracit-i-sv-169390/

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«Дело» в публикации «Власть устроила Тимошенко ночное правосудие» пишет: в среду, 7 декабря, с 19.00 следователи Генпрокуратуры и СБУ вместе с судьей Шевченковского суда более получаса пытались попасть в камеру к Юлии Тимошенко для проведения выездного заседания суда. Руководство СИЗО не сразу решилось пустить их в изолятор…

http://delo.ua/ukraine/vlast-ustroila-timoshenko-nochnoe-pravosudie-169400/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Госимущественное право», в котором пишет: сегодня в Верховной Раде будет предпринята очередная попытка перераспределить влияние на сферу приватизации и управления государственным имуществом. Парламентский комитет по вопросам экономической политики предложил рассмотреть около 105 поправок к профильным законопроектам. В частности, предлагается сохранить подотчетность Фонда госимущества Раде и разрешить продажу украинских госактивов компаниям, в которых доля иностранных государств превышает 25%. Хотя и не все поправки согласованы с президентом, часть из них может быть поддержана парламентским большинством…

http://www.kommersant.ua/doc/1833266

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров отвел время детству», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров пообещал в 2012 году увеличить на 20% финансирование детских домов, приемных семей, а также повысить выплаты при рождении ребенка. Он сообщил, что в течение двух месяцев будет проведена "тотальная инспекция детских домов", после чего необходимо будет устранить все недостатки в этой сфере. Он поручил министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику подготовить ряд государственных программ, в частности, касающихся профессиональной подготовки и социальной адаптации детей-сирот…

http://www.kommersant.ua/doc/1832688

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Издание «Экономические известия» в публикации «Зимой спорят о газе» пишет: нынешний год не смог прервать традицию последних лет. Газовый вопрос по-прежнему приобретает особую актуальность в отношениях Москвы и Киева накануне новогодних праздников. Но в этот раз борьба сторон вышла на уровень Брюсселя, где Украина и Россия стремятся заручиться поддержкой еврочиновников для защиты своих стратегических интересов…

http://markets.eizvestia.com/full/zimoj-sporyat-o-gaze

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Страна грузнет в долгах», в котором пишут: совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) с начала года вырос на 8,8%, с $54,297 млрд. до $59,09 млрд. Вместе с тем, по прогнозу Министерства финансов, на конец текущего года соотношение госдолга к ВВП может сократиться до 29,1%. К слову, за 2010 г. совокупный госдолг Украины вырос на 36,4%, а годом ранее — на 61,9%…

http://finance.eizvestia.com/full/strana-gruznet-v-dolgah

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Газета «Сегодня» в публикации «С понедельника билеты на Евро можно будет заказать в Интернете» пишет: при этом если заявок будет слишком много, тикеты разыграют в лотерею…

http://www.segodnya.ua/news/14318366.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина продаст сахар Афганистану и Ближнему Востоку, а у нас цены вырастут» пишет: в стране собрали рекордный урожай свеклы…

http://www.segodnya.ua/news/14318076.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Банки вычеркнут из приватизационного стоп-листа» пишет: предложение вице-премьера Игоря Сечина не приватизировать акции госкомпаний дешевле цены IPO правительство готово поддержать лишь частично. Особое условие будет касаться только «Роснефти». Но оно может и не помешать приватизации компании…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1446772/banki_vycherknut_iz_stoplista

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Также «Ведомости» в публикации «Почему в России невыгодно собирать автомобили» пишут: конкурентное преимущество России в виде дешевых энергоносителей и рабочей силы — миф. Производство автомобилей на калужском заводе Peugeot-Citroen и Mitsubishi дороже сборки в Европе на 5% и на 15-20% — в Китае или Корее…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1446763/dorogaya_rossiya

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Издание «Известия» в публикации «Урановый гигант взял в долг у российских инвесторов» пишет: на российской фондовой бирже впервые в истории появилась иностранная компания — канадская Uranium One Inc., занимающаяся добычей урана. На ММВБ был размещен первый выпуск облигаций сроком на десять лет с возможностью оферты через пять лет на сумму 16,5 млрд рублей. ..

http://izvestia.ru/news/509017

(УНИАН)