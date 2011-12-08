Карпачева: проведение в СИЗО судебного заседания - грубое нарушение прав человека

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает судебное заседание по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в камере СИЗО грубым нарушением норм Европейской конвенции по правам человека и игнорированием решений Европейского Суда по правам человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

По данным пресс-службы, вечером 7 декабря Н.КАРПАЧЕВА осуществила уже второй за последние две недели «визит без предупреждения» в Лукьяновский СИЗО Киева.

Во время трехчасового пребывания в следственном изоляторе омбудсман посетила в камере экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая сообщила, что от нее только что ушли участники судебного заседания, в частности, судья Андрей ТРУБНИКОВ, секретарь судебного заседания, следователи СБУ, Государственной налоговой администрации, прокуроры, четверо охранников, которые принимали участие в проведении в камере СИЗО так называемого выездного заседания об избрании ей меры пресечения в виде взятия под стражу.

На вопрос Н.КАРПАЧЕВОЙ о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО пожаловалась на то, что уже продолжительное время ей отказывают в обезболивающих препаратах, которые раньше она получала на протяжении 20 дней. Из-за этого заключенная испытывает страдания и лишена нормального сна. Уполномоченный по правам человека немедленно пригласила в камеру начальника медицинской части СИЗО Виктора ПИРОГОВА, после чего была удовлетворена просьба Ю.ТИМОШЕНКО, и фельдшер медчастини сделал ей инъекцию обезболивающего, которое действует 24 часа.

Во время встречи в админкорпусе следователя изолятора с судьей Шевченковского районного суда Киева Андреем ТРУБНИКОВЫМ, который вынес 7 декабря постановление о проведении выездного судебного заседания в СИЗО, Н.КАРПАЧЕВА обратила его внимание на недопустимость проведения судебного заседания в условиях камеры, поскольку это является грубым нарушением принципа публичности судебного разбирательства и не отвечает пункту 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, а также является ограничением права на защиту и может быть расценено как нечеловеческое поведение.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что в июне 2011 года Европейский суд принял решение "Лучанинова против Украины", признав подобные действия украинского суда нарушением указанных норм Европейской конвенции по правам человека и обязал Украину выплатить компенсацию пострадавшей за счет госбюджета.

По убеждению омбудсмана Украины, по сути является абсурдным вопрос об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу человека, который уже находится под стражей. Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что, к сожалению, такая практика в Украине стала системой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в камере Лукьяновского СИЗО началось выездное заседание Шевченковского райсуда Киева относительно избрания Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу ЕЭСУ.

Сторона защиты просила перенести судебное заседание, но суд не предоставил ему такой возможности. «Мы просили перенести заседание хотя бы на обед, но судья Андрей ТРУБНИКОВ не принял во внимание все наши доводы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.